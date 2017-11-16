Başbakan Yardımcısı Işık: Terör Örgütü, Tarihinin En Fazla Kayıp Verdiği Dönemi Yaşıyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, terör örgütü PKK'nın tarihinin en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşadığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Tankçı Er Suat Surki'nin taziye ziyaretinin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Işık, burada yaptığı açıklamada, Van'ın önemini belirterek, "Selçuklu ve Osmanlı döneminde önemini kaybetmemiş Türkiye'nin 5 önemli ilinden birindeyiz. Van'ın gerek coğrafi konumu gerekse diğer özellikleri dolayısıyla gerçekten Türkiye açısından önemli bir il olduğunu vurgulamak durumundayım. Yatırımların ve reformların koordinasyonu ve izlenmesi Başbakan Yardımcısı olarak benim sorumluluğumda olduğu için bugün özellikle Van'ı ziyaret etmek istedim. Arkadaşlarla bunları değerlendirmek için de burdayız" dedi.



Şehit Tankçı Er Suat Surki'yi bugün son yolculuğuna uğurladıklarını söyleyen Işık, şöyle konuştu:



"Dün gece Suat kardeşimizin şehadet haberi geldi. Bugün öğle namazında şehidimizin cenaze törenine katıldık. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Biraz önce yine bir acı haber daha aldık. Hakkari'de 2 askerimizin şehit olduğu, 1 askerimizin de yaralı olduğu haberini aldık. Bu 2 askerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."



'TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR KAYIPLAR VERDİRİYORUZ'



Terörle mücadele yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşmasını şunları kaydetti:



"Şu anda tarihin en yoğun terörle mücadele dönemindeyiz. Terör örgütüne ardı ardına ağır kayıplar verdiriyoruz. Terör örgütü tarihinin en sıkıntılı, en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşıyor. Artık sezonluk terörle mücadele yok. Terörle mücadele bütün yıl boyunca, özellikle kış sezonunda da devam edecek. Artık teröristler hangi inde olurlarsa olsunlar, o inlerinde bulup onları kesinlikle etkisiz hale getirmek noktasında mücadele kararlılığımız sürüyor. Bu konuda hem askerimizle hem jandarmamızla hem polisimizle hem tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizle ciddi bir koordinasyon ve güçlü bir kararlılığının olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kendilerine başarılar diliyoruz. Biz bölgemizde yaşayan her bir insanımızın asayişini, huzurunu ve güvenliğini sağlamak durumundayız. Bu noktada da hiçbir şekilde en küçük bir geri adım, en küçük bir taviz kimse beklemesin. Terör örgütünün beli kırılana kadar mücadele sürecek. Terör örgütü bu topraklardan tamamen defedilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu başta bölge insanımız için yapıyoruz ve ülkemizin esenliği ve güvenliği için yapıyoruz."



Başbakan Yardımcısı Işık, Büyükşehir Belediyesi'ndeki ziyaretinin ardından Van Ticaret Borsası'nı ziyaret edip, esnafla bir araya geldi.



- Van