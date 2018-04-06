Başbakan Yardımcısı Işık: "Terör Belası Gittikçe İstihdam Artacak"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cuma namazının ardından esnafları ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bingöl'e geldi. Bingöl Valiliğindeki ziyaretin ardından merkez Ulu Cami'de Cuma namazını kılan Başbakan Yardımcısı Işık, Genç Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.

Bir vatandaşın işsizlik sorusunu yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Işık, "Sütaş buraya fabrika kuracak. En az bin kişi çalışacak. 9-10 bin ailede orada iş yapacak, faydalanacak. Yeni fabrikalar kuruluyor, terör belası başımızdan gittikçe bu istihdam aratacak" dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Başbakan Yardımcısı Işık, partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Işık'ın, parti teşkilatı toplantısının ardından Bingöl Belediye Başkanlığını ziyaret edip, kentteki kanaat önderleriyle bir araya gelip programını tamamlaması bekleniyor. - BİNGÖL