Başbakan Yardımcısı Işık, Muş'a Geliyor

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geliyor.

Yarın saat 12.15 gibi Muş'ta olması beklenen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda yapılacak 'Milli İstihdam Seferberliği' konulu toplantıya katılacak. Ardından AK Parti İl Danışma Meclisine de katılacak olan Işık, Muş Valiliği, belediye ve esnaf ziyaretinin ardından kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Geceyi Muş'ta geçirecek olan Işık, cumartesi günü Elazığ'a geçecek. - MUŞ