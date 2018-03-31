Başbakan Yardımcısı Işık Kocaeli'de Gençlerle Buluştu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yönetim sistemleri ile yöneticilik bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla Kocaeli'de düzenlediği 'Genç Yönetici Okulu' adlı programa katıldı.

TÜGVA'nın gençlere, yönetim sistemleri ile yöneticilik bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla gençlere yönelik düzenlediği 'Genç Yönetici Okulu' adlı programda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanısıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'de hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık, ekonomi konu başlığında yaptığı konuşmasında, "Siyasal iktidarların değişimini etkileyen birincil faktör bana göre ekonomi. Eğer bir ülkede ekonomi iyiye gidiyorsa o ülkede iktidar kolay kolay değişmiyor" diyerek ülke çerisinde ve çeşitli Avrupa ülkelerinde ekonominin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Işık, "Serbest piyasa ekonomisi diyince bu vahşi kapitalizmden biraz ayırmak gerekiyor. Devletin denetleyici ve düzenleyici olduğu ama ekonomik aktivitenin merkezinde özel sektörün olduğu bir anlayıştır serbest piyasa ekonomisi. Bu açıdan Türkiye serbest piyasa ekonomisini benimsemiş bir ülke. AK Parti iktidarı olarak bizde 2002 yılında göreve geldiğimiz günden bu güne kadar serbest piyasa ekonomisini uyguluyoruz. Genel kuralları ve çerçevesi iyi çizilmiş bir serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz. Bu açıdan Türkiye aslında güçlü bir liderle, istikrarlı bir hükümetle, genç ve dinamik nüfus yapısıyla çok büyük kazançlar elde etti" dedi.

Türkiye'nin önemli büyüme yakaladığını belirten Işık, "Büyüme demek refah seviyesinin artması demek. Özellikle 2017 büyüme rakamları biliyorsunuz dünyada ikinci ülkeyiz. Türkiye gibi genç bir ülkede oluşturulan istihdam çok önemli. Türkiye bu büyümeyi başarmış bir ülke. 2016 daki hain darbe girişiminin arkasından normalde 2017 ekonomisinin Türkiye açısından çok daha zor olması bekleniyordu ama hükümetimizin aldığı tedbirler özellikle piyasaları rahatlatacak büyümeyi destekleyecek piyasadaki kredi sıkışıklığını ortadan kaldıracak tedbirleri alınca Türkiye çok önemli bir büyümeyi yakaladı" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Işık, "Bu dünyada ya üretici olacaksınız ya da tüketici olacaksınız. Üretici olmak çok ciddi zahmet ve emek gerektiriyor. Tüketici olmakta çok ciddi bir servet gerektiriyor. Önümüzde bir tek yol var oda bu teknolojiyi üreten ülke olmak. Bu teknolojiyi ve bu teknolojiye dayalı ürünleri üreten ülke olmak. Bu kolay bir iş değil çok zor ve zahmetli bir iş. Özgüveni yüksek, sosyal ilişkileri çok güçlü, bilgiye ulaşmayı iyi bilen bir kuşağa ihtiyacımız var" diyerek konuşmasına son verdi. - KOCAELİ