Başbakan Yardımcısı Işık: "Kişisel Verilerin Korunması, Günümüzün En Büyük İhtiyaçlarından Biri"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Kişisel verilerin korunması, günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri haline gelerek, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Veri Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Her yıl 28 Ocak, 'Veri Koruma Günü' olarak anılmaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile doğrudan bağlantılı anayasal bir haktır. Bilindiği üzere günümüzde gerek kamu kurumları gerekse özel kuruluşlar ve kişiler, her gün binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgileri edinmekte, elde edilen bilgiler; bilişim sektöründe kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin korunması, günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri haline gelerek, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır. Son yıllarda kişisel verilerin korunması için bir çok önemli adım attık. 28 Ocak 1981'de imzaya açılan Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına ilişkin 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesini 2016 yılında kabul ettik. Bu alanda temel düzenleme olarak 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunumuz yürürlüğe girdi. 2017 yılında çalışmalarına başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurulumuz, veri temelli yeni ekonomide ülkemizi dünyada daha rekabetçi bir yere taşımaktadır. KVKK, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunması için önemli bir rehber ve güvencedir. Tüm halkımızın 'Veri Koruma Günü'nü kutlar, kişisel verilerin korunması konusunda ulusal düzeyde farkındalık ve bilinç oluşması için 2018 yılının önemli bir başlangıç olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA