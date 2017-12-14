Başbakan Yardımcısı Işık Kars'ta Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz, sürekli önümüze engel konuyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sebatla bu engelleri birlik ve beraberlikle aşmaya devam ediyoruz." dedi.



Fikri Işık, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, Türkiye'nin son dönemine damga vurmuş en önemli siyasi parti olduğunu söyledi.



2001 kriziyle uçurumun kenarına gelen ve büyük ümitsizliğin yaşandığı Türkiye'de milletin desteğiyle AK Parti'nin iktidara gelmesinin ülkenin kaderini değiştiren önemli olaylardan bir tanesi olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:



"Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz, sürekli önümüze engel konuyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sebatla bu engelleri, birlik ve beraberlikle aşmaya devam ediyoruz. Partimiz iktidara geldiği zaman 'Bunlar başaramaz, çeker giderler.' veya 'Vesayet makamları bunlara iş bırakmaz.' diyorlardı. Bütün bu engelleri tek tek aştık ama her engeli aştıktan sonra daha yüksek bir engelle karşılaştık. Engel yükseldikçe bizim de direncimiz, gücümüz arttı. Bu hain herifler en son 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsünde bulundular."



"15 Temmuz'un demokrasi tarihimizde çok özel bir yeri var"



Işık, Danıştay saldırısı, kapatma davaları ve gezi olaylarıyla neyin hedeflendiğini çok iyi bildiklerini, Kobani olaylarıyla ülkenin bir kısmının adeta Türkiye'den koparılmak istenmesinin provasının yapıldığını bildiklerini dile getirdi.



En son 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsüyle ülkenin tamamının küresel güç merkezlerinin kontrolüne sokulmak istendiğini söyleyen Işık, "Bir yandan ekonomik vesayetle mücadele ettik, diğer yandan bir takım vesayet odaklarının ülkedeki kendi vesayetlerini devam ettirme arzusuna karşı mücadele ettik. Allah'a çok şükür hepsine karşı çıktık ama ilk defa halk, milli iradeye karşı yapılan bir darbe teşebbüsünü, seçimi, sandığı beklemeden, gece sokakta engelledi ve püskürttü. 15 Temmuz'un bizim demokrasi tarihimizde çok özel bir yeri var." diye konuştu.



Işık, daha önce de ülkede darbelerin yaşandığına işaret ederek, 15 Temmuz'da ilk defa halkın sandığı beklemeden direkt sokağa çıktığını vurguladı.



"İman gibi göğüsten daha güçlü bir çelik yok"



Halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hain darbecilere, mermilere, tank ve toplara göğsünü siper ettiğini hatırlatan Işık, konuşmasına şöyle devam etti:



"Dünya bir kez daha gördü ki iman gibi göğüsten daha güçlü bir çelik yok. Türkiye'de bir daha hiç kimse böyle bir darbeye teşebbüs etmesin diye düzenlemeler yapıyoruz ama bazı merkezler de güç odakları da boş durmuyorlar. Şimdi önümüzdeki en önemli çetin mücadele 2019'da olacak. 2019'da önce yerel seçimleri yapacağız. Kars'ta yerel seçimlerde çok ciddi bir değişime ihtiyaç olduğunu biliyorum. Kars çok güzel bir şehir ama halen burada kanalizasyonun yapılamaması kabul edilemez. Öyle bir aday buradan göstermeliyiz ki her kesimi kucaklamalı. O adayı destekleyip Kars'ın biriken sorunlarını hızlı şekilde çözebilmeliyiz. Yerel belediyecilik bizim için olmazsa olmaz."



Işık, istikrarın sandıkta sağlandığı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi için halk oylaması yaptıklarını anımsatarak, sistemin halk tarafından kabul edildiğine işaret etti.



"Artık ülkeyi kimin yöneteceğini halk belirleyecek"



Sistemin 2019'da yapılacak seçimle hayata geçeceğini belirten Işık, şunları kaydetti:



"Artık ülkeyi kimin yöneteceğini halk belirleyecek. Bu Türkiye açısından çok doğru bir karar ama AK Parti olarak işimizi bir o kadar da zorlaştırdık. Yüzde 38 veya 43'ler ile iktidar olmak mümkünken şimdi çıta yüzde 50'nin üzerine yükseldi. Demokratik bir ülkede bunu yapmak kolay değil, zor iştir ama ülkemiz için bu zoru başarmak zorundayız. İnşallah 2019'da bu zoru kolay edeceğiz. Bunun için de birlik ve beraberlik duygularımızı çok daha güçlü kılarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız gece gündüz çalışıyor, hükümetimiz yoğun çalışma içerisinde. Sizler de teşkilat olarak yoğun bir çalışma içerisindesiniz. 2019'u garantiye almanın yolu, teşkilatlarımızın sahada adım atmadık yer bırakmamasıdır."



Işık, önlerinde zor bir sürecin olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Türkiye ile ilgili sorunu olanlar, mutlaka sahayı boş bırakmama, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı bir blok oluşturma gayreti içerisinde olacaklardır. Onun için biz de teşkilatımızı güçlendirerek 2019 seçimlerine hazır olmak zorundayız." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Işık ile AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın birbirlerine hediye verdi.