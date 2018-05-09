Başbakan Yardımcısı Işık, İzmir'de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Petkim Petrokimya Holding AŞ'yi (Petkim) ve yapımı devam eden STAR rafinerilerini ziyaret etti.

Aliağa'daki Petkim tesislerindeki ziyarette Başbakan Yardımcısı Işık'ı, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov karşıladı.

Işık, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Petkim ve yapımı süren STAR rafinerilerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.