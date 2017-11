Başbakan Yardımcısı Işık - Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan Bölgesindeki Operasyon

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Terör örgütüne ardı ardına ağır kayıplar verdiriyoruz. Terör örgütü tarihinin en sıkıntılı, en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşıyor. Artık sezonluk terörle mücadele yok, terörle mücadele bütün yıl boyunca özellikle kış sezonunda da devam edecek." dedi.



Van'da Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Tankçı Er Suat Surki'nin cenaze törenine katılan Işık, daha sonra Van-Hakkari karayolundaki Tekstil Kent'te incelemelerde bulundu.



Işık, Tekstil Kent'teki incelemelerinin ardından Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş'ı ziyaret etti. Buradan Van Büyükşehir Belediyesine geçen Başbakan Yardımcısı Işık, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Başbakan Yardımcısı Işık, burada yaptığı açıklamada, tarihin her döneminde önemini yitirmemiş, Selçuklu, Osmanlı döneminde de Türkiye'nin en önemli 5 vilayetinden biri olan Van'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Yatırım ve reformların koordinasyonu ve izlenmesi Başbakan Yardımcısı olarak kendi sorumluluğunda olduğu için bugün Van'ı ziyaret ettiğini belirten Işık, kentteki yatırımları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililerle değerlendirmek için kentte bulunduğunu kaydetti.



Dün gece Suat Surki'nin şehadet haberini aldıklarını, bugün de öğle namazında şehit törenine katıldığını aktaran Işık, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Biraz önce yine acı bir haber aldık. İki askerimizin şehit olduğu, bir askerimizin de ağır yaralı olduğu bilgisi geldi. İki askerimize de Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.



"Terör örgütünün beli kırılana kadar bu mücadele sürecek"



Çok yoğun bir terörle mücadele yürüttüklerini anlatan Işık, şöyle devam etti:



"Şu anda tarihin en yoğun terörle mücadele dönemi içindeyiz. Terör örgütüne ardı ardına ağır kayıplar verdiriyoruz. Terör örgütü tarihinin en sıkıntılı, en zor, en fazla kayıp verdiği dönemi yaşıyor. Artık sezonluk terörle mücadele yok, terörle mücadele bütün yıl boyunca özellikle kış sezonunda da devam edecek. Artık teröristlerin hangi inde olurlarsa olsun o inlerini bulup onları etkisiz hale getirmek noktasında mücadele kararlılığımız sürüyor. Biraz önce Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımızı ziyaret ettik. Orada arkadaşlarımızın verdiği bilgi, bu konuda hem askerimizde hem jandarmamızda hem polisimizde hem tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizde güçlü bir koordinasyon ve kararlılığın olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kendilerine başarılar diliyoruz."



Bölgede yaşayan her insanın asayişini, huzurunu ve güvenliğini sağlamak zorunda olduklarını kaydeden Işık, bu noktada hiçbir şekilde en küçük bir geri adım, en küçük bir tavizin verilmeyeceğini ifade etti.



"Terör örgütünün beli kırılana kadar bu mücadele sürecek." diyen Işık, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Terör örgütü bu topraklardan tamamen defedilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu başta bölge insanı için, ülkemizin esenliği için yapıyoruz. Sabah milletvekilimiz, valimizle beraber kanaat önderleriyle bir değerlendirme yaptık. Onların da düşüncelerini tespitlerini aldık. İnşallah bu toplantıda ortaya çıkan konuları da adım adım takip edeceğiz. Tekstil Kent'i ziyaret ettik. Ben Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken inşaat halindeydi. Şu anda binin üzerinde insanımızın çalıştığı ve her geçen gün sayının arttığı bir Tekstil Kent görmekten mutluluk duydum. İnsanların iş bulması bizim açımızdan da kent açısından da ülke açısından da son derece önemli. Üretime destek vermeyi sürdüreceğiz."