Başbakan Yardımcısı Işık'ın Esnaf Ziyareti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Ticaret Borsasını ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Işık, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından İpekyolu ilçesindeki Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.



Esnafa, kentteki ekonomik canlılıktan memnun olup olmadıklarını soran Işık, vatandaşların taleplerini de dinledi.



Kenti ziyaret eden İranlı turistlerle sohbet eden Işık, bir kahvehanede gençlerle çay içti. Gençlere tuttukları takımları soran, ülke gündemi ve futbol konusunda sohbet eden Işık, daha sonra Van Ticaret Borsası'na geçti.



Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Işık'ın buradaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



Işık, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.