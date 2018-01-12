Başbakan Yardımcısı Işık, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın esnaf ziyaretleri

Esnaflarla hayırlı işler dilemesi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Muş Belediyesini ziyaret etmesi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Muş Belediyesinin şeref defterini imzalaması

Başbakan Yardımcısı Işık'ın Muş Ziyareti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili, "Bu ittifak milli ve yerli olanlarla bir araya gelme, Türkiye'nin gücünü tahkim etme, içerideki yardımlaşmasını en yüksek seviyeye çıkararak bölgesel gelişmeler konusunda Türkiye'nin en fazla söz hakkı elde etmesi için yapılıyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili, "Bu ittifak milli ve yerli olanlarla bir araya gelme, Türkiye'nin gücünü tahkim etme, içerideki yardımlaşmasını en yüksek seviyeye çıkararak bölgesel gelişmeler konusunda Türkiye'nin en fazla söz hakkı elde etmesi için yapılıyor" dedi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Muş'un çok güzel, Allah'ın bütün nimetleri esirgemeden bahşettiği bir il olduğunu söyledi. Bu topraklarda iyiliğin, güzelliğin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yeşerdiğini ifade eden Fikri Işık, milletin mayasının çok güçlü olduğunu, bu nedenle hangi kasırgalar eserse essin bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine bir halel getiremediğini vurguladı. Işık, "Bu toprakları kardeş kavgasıyla, enerjilerin kendi içinde harcandığı, bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalsın diye ciddi gayretlerin gösterildiği dönemleri yaşadık. Terör bunlardan bir tanesiydi. Terör, içimize sokulan bir fitne, sırtımızdan bize vurulmak istenen bir hançerdi. Ama o fitneyi millet olarak tüm kesimleriyle boşa çıkarmayı başardık. Bunun sayesinde şu anda önemli başarıları her gün yaşıyoruz. Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyoruz. Terörün bölgeye verdiği zararı başka bir şey vermedi. Belli göstergelerde bölgemiz, Türkiye ortalamasının altındaysa bu terör nedeniyledir. Arzu ettiğimiz kalkınmayı, üretimi, istihdamı başaramadıysak bu terör korkusundan dolayı yatırımcının ve yatırımın gelmemesindendir. Hamdolsun artık o günler geride kaldı. Terörle yoğun mücadele veriyoruz" dedi.

"Terörle mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor"

Ülkenin hiçbir dağında, hiçbir noktasında devletin meşru silahlı gücünün dışında bir silahlı güç bulunamayacağını belirten Işık, buna hiçbir devletin müsaade etmesini kimsenin beklememesi gerektiğini kaydetti. "Bu noktada terörle mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor" diyen Işık, bunu yaparken masum, sivil insanların zerre kadar zarar görmemesine dikkat ettiklerini söyledi. Teröristlerle normal insanları birbirinden ayırdıklarını, 90'lı yıllarda düşülen hataya düşmediklerini dile getiren Işık, terörle mücadele ederken aynı zamanda bölgenin her alanda kalkınması için de çaba gösterdiklerini söyledi. Siyasi sorumluluk içinde terörle mücadelenin bütün boyutlarıyla sürdüğünü, aynı zamanda bölgede istihdam oluşturulması, tarım ve hayvancılığın canlandırılması, bölgenin kendine ait nimetlerini değere dönüştürmesi için büyük bir seferberlik başlattıklarını vurgulayan Işık, 15 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak kadar iyi bir noktada olduklarını ama bu noktayı yeterli görecek kadar büyük bir gafletin içinde bulunamayacaklarını ifade etti.

"Terör örgütünün sözcülüğüne soyunanların Muş'ta nasıl ders aldığını gördük"

Terör örgütünün sözcülüğüne soyunanların ders aldığını ifade eden Işık, "Türkiye ve bölge potansiyellerini harekete geçirdik, teröre teslim olmadık ve Muş'a gelen insan 'terör bölgesine gidiyor' diye bir algıyı yıktığımız için bunu yapabildik. Terör örgütünün sözcülüğüne soyunanların Muş'ta nasıl ders aldığını gördük. 7 Haziran'da halkın sorunları çözmesi için kendine oy verdiği kişilerin, sorunlarla ilgilenmekten ziyade terör örgütünün sözcülüğüne soyunmalarının bölgede nasıl tepki oluşturduğunu 16 Nisan'da sandıkta gördük. Şimdi kıvranıyorlar. Halk size provokasyon yapasınız diye oy vermedi, sorunlarla ilgilenin diye oy verdi. Ne yaptınız, terörist cenazesine koşuyorsunuz, halkın meseleleri nerede. Halk da size, HDP'ye sarı kartı gösterdi. İnşallah ilk seçimde kırmızı kartı da göstereceksiniz buna inanıyorum" diye konuştu.

"Dünyanın mazlum milletlerine el uzatan bir ülke noktasına geldik"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti kurulduğunda uçurumun kenarında olan, IMF 500 milyon dolar vermediğinde maaşların ödenemediği dönemlerin yaşandığı Türkiye'nin, şimdi yılda 4,5-5 milyar dolar dış yardım yapan, dünyanın mazlum milletlerine el uzatan bir ülke noktasına geldiğini kaydetti. Bunları yaparken, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık yargı darbesini, Kobani eylemlerini, en son 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadıklarını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Işık, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin başına daha ne gelebilir. Bütün bunlara rağmen Türkiye dimdik ayakta. Bunlar yetmiyor gibi şu anda bölgemizde ciddi sorunlar var. Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, Yemen'in durumu ortada. İhracat pazarlarımızın önemli kısmı kargaşa içinde. Bütün bu kadar kötü bir konjonktürde Türkiye'nin durumu ortada. Üçüncü çeyrek büyümemiz dünya rekoru. Böyle bir ortamda Türkiye'nin bu kadar başarılı olmasının altında yatan temel neden birlik ve beraberliğimizdir. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği çaba ve attığı adımlardır. Bu olmasa Türkiye zor durumda olurdu. Türkiye için biçilen rol aslında, 'ne olsun ne ölsündü.' Türkiye için istenen çok darmadağın olmasın ama belli çıtanın üstüne çıkmasın. Belli başarısının üstüne çıkıp diğer ülkelere örnek olmasın. Biz, o bize çekilen çıtanın çok üzerine çıktık. Çıkmaya devam ediyoruz. O bize çıta çizenler de 'Türkiye ileri gidiyor' diyorlar. Son Kudüs olayında bir mazlum milletin arkasında nasıl durulur, mazlum milletin hakkı nasıl savunulur bunu dünyaya en güzel şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Bugüne kadar aman o ne der diye kenara çekilenler Cumhurbaşkanımızın dik duruşu karşısında mahcup oldular. Türkiye'nin bu gücünü ve duruşunu sürdürmesi lazım. Burada bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka gücünü koruması ve bölgesel gelişmelere müdahale etmesi zorunluluğunda oluyor. Suriye'deki Irak'taki her gelişme bizi ilgilendiriyor."

"Bu ittifak kesinlikle milli olan tüm güçlere açıktır"

AK Parti-MHP ittifakına dikkat çeken ve bölgede bu kadar büyük sıkıntıların yaşandığı bir ortamda AK Parti olarak MHP ile bir ittifak çalışması başlattıklarını belirten Işık, "Bu ittifak milli ve yerli olanlarla bir araya gelme, Türkiye'nin gücünü tahkim etme, içerideki yardımlaşmasını en yüksek seviyeye çıkararak bölgesel gelişmeler konusunda Türkiye'nin en fazla söz hakkı elde etmesi için yapılıyor. Bu ittifak kesinlikle milli olan tüm güçlere açıktır. Milli ve yerli olan kim varsa bu ittifakın içinde bulunabilir. Hedefimiz bu sıkıntılı süreçte Türkiye'nin duruşunun çok daha bir ve beraberlik içinde güçlü olmasını sağlamak. Bu çalışmalarımızı özellikle bölgenin bir takım hesaplara kurban gitmemesi için önemli ve elzem görüyoruz. Bölgenin aslında huzuru ve sükunu için yapılması gereken çalışmaların bir parçası olarak görüyoruz. İnanıyorum bu ittifak bizim gücümüze güç katacaktır. Bu noktada yapacağımız her çalışma bölgenin huzuruna ve gelişmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Buradaki toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Fikri Işık, daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret etti.