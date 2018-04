Başbakan Yardımcısı Işık: "Artık İstikrar Sandıkta Sağlanacak"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, artık istikrarın sandıkta sağlanacağını belirterek, "24 Haziran akşamı ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkeyi yönetme sorumluluğunu kimin üstleneceğini bileceğiz. Sandıklar açıldığında, Recep Tayyip Erdoğan ülkenin inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacak." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nca Körfez ilçesi Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla Türkiye gündeminin bir anda değiştiğini söyledi.

AK Parti olarak genel prensiplerinin seçimlerin zamanında yapılması olduğunu fakat ittifak yaptıkları partinin böyle bir çağrı yapmasının seçimin 24 Haziran'da yapılmasına karar vermeleri sonucunu getirdiğini aktaran Işık, bu kararının alınmasında dünyada ve bölgede yaşanan önemli gelişmelerin rol oynadığına dikkati çekti.

Işık, bölge ve dünyadaki gelişmeleri çok daha yakından izlemek, gerektiğinde müdahil olmak için artık seçimi Türkiye'nin gündeminden çıkarmaları gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda ABD ile Çin arasında adı konmamış bir ticaret savaşı var. Aslında 2000'li yılların ortalarından itibaren ABD, 'Asya-Pasifik'te Çin'i nasıl durdururuz, Çin'i nasıl izole ederiz?' diye yoğun uğraş veriyor ama olayı hiç ticaret boyutuna getirmemişti." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticarette ABD'nin 390 milyar dolarlık açığı olduğuna değinen Işık, "Amerika dünyada serbest ticareti ve serbest piyasa ekonomisinin en güçlü savunucusu olduğu için bu ticaret açığına çok fazla müdahale etmiyordu. Şimdi Amerika'nın yeni yönetimi geldi, sayın Trump dedi ki 'Ben bu ticaret açığına tahammül edemem.' Görünen şu ki önümüzdeki süreçte bu ticaret savaşı şiddetlenerek sürecek. Bu ticaret savaşı sürerken, Asya-Pasifik'te bir güç savaşı da devam edecek. Bir soğuk savaş olarak Asya-Pasifik bölgesinde Amerikan-Çin rekabeti devam edecek. Bunun Türkiye'ye ve bölgemizde mutlaka yansımaları olacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Işık, Rusya'nın bölgede sahneye çıkmasının, özellikle Suriye'de aldığı pozisyonun bölgede yeni gelişmelerin olacağının habercisi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu noktada İran'ın bölgede yayılmasının önlenmesi, ABD'nin şu anda en önemli bölgesel önceliği haline geldi. Irak'ın yeniden yapılandırılması süreci, Suriye'nin geleceği meselesi, Körfez'de oluşan yeni ittifaklar, Balkanlar'ın geleceği, Kafkaslar'da yaşanan sorunlar, bütün bunlar aslında bölgede önümüzdeki dönemde çok ama çok önemli bazı gelişmelerin olacağının göstergesi. İşte bu kadar önemli gelişmelerin olacağı ve buradaki gelişmelerin de Türkiye'nin hem milli güvenliğini hem de milli çıkarlarını çok yakından etkileyeceğini bildiğimiz bu süreçte, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ne bir an önce geçmesi ve seçimi gündeminden artık kaldırması gerekiyor. Madem Sayın Bahçeli gündeme getirdi, madem ok yaydan çıktı, bunun bir daha geri dönüşü yok. O zaman bir an önce seçimi yapalım ve Türkiye'yi seçim gündeminden çıkaralım."

"İttifak düzenlemesiyle temsilde adalet sağlanacak"

"Küresel ekonomide önümüzdeki süreçte hızlanacak bazı gelişmeler var, o gelişmelerin de Türkiye'yi etkilememesi mümkün değil." diyen Işık, "İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde parasal genişleme durdu, parasal sıkılaştırma başladı. 2018'in ikinci yarısından itibaren bu hızlanacak. Yine Avrupa ve Japonya parasal genişlemeyi durdurma kararı aldı. Bu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki parayı geri çekme operasyonu anlamına geliyor. Bundan Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Brezilya, Rusya, Hindistan gibi piyasalar, az veya çok mutlaka etkilenecek. İşte hem ekonomik hem siyasi hem de dış politik birtakım sebeplerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ilgili arkadaşlarla, parti yetkili kurullarıyla yaptığı değerlendirmede, 'seçimi bir an önce yapalım ve Türkiye bir daha seçim gündemiyle zaman kaybetmesin.' Şimdi bu gerekçeyle Sayın Bahçeli'nin de çağrısıyla bu iş artık başladı." ifadelerini kullandı.

Işık, Türkiye'nin 24 Haziran itibarıyla yepyeni bir sisteme geçeceğine dikkati çekerek, "16 Nisan 2017'de resmileşen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 24 Haziran'da artık fiilen hayata geçecek. Onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'de ilk defa uygulanacak olması, bu seçimi diğer tüm seçimlerden farklı kılıyor. Artık referandum sürecinde de ifade ettiğimiz gibi istikrar sandıkta sağlanacak. 24 Haziran akşamı ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkeyi yönetme sorumluluğunu kimin üstleneceğini bileceğiz. Sandıklar açıldığında Recep Tayyip Erdoğan ülkenin inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacak. Halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanıydı şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı olacak inşallah. Tabii ki takdir Allah'ındır, destek halkımızındır." değerlendirmesinde bulundu.

İttifak düzenlemesiyle temsilde adaletin sağlanacağını, yüzde 10 barajını aşma endişesi olan veya Meclis'te daha güçlü bir gruba sahip olmak isteyen partilerin de kendi aralarında ittifak yapacaklarını ve şu anda bu süreci yaşadıklarını dile getiren Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin her ne kadar cumhurbaşkanı adayı bolluğu varsa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında neredeyse herkesin aday olduğu bir süreç varsa da onlar da birtakım ittifak arayışlarında olduklarını ifade ediyorlar. Gitsinler, konuşsunlar, baksınlar ve bir ittifak yapacaklarsa bunu millete önceden açıklamak zorundalar. Bu demokratik açıdan daha iyi değil mi? CHP seçmeni de diğer parti seçmenleri de artık 'Benim partim şununla ittifak yaptı, ben tercihimi buna göre kullanacağım.' diyecek. Bu aslında demokrasinin daha da oturmasının bir vesilesi olacak ve bir uzlaşma kültürü de daha fazla hayata geçecek."

"AK Parti, seçime en hazır partidir"

Başbakan Yardımcısı Işık, yeni sistemde yasama, yürütme ve yargı birbirinden kalın çizgilerle ayrıldığı için de güçlü bir meclis olacağını aktararak, "Artık hükümet olmadan toplanamayan bir meclis yok. Şu anda mevcut sistemimizde bir bakan Meclis'te bulunmazsa, Meclis yasama faaliyetine başlayamıyor. Bir kanun tasarısını veya teklifini görüşemiyor. Niye? Hükümet yok. Hükümet olmazsa Meclis tatil ediliyor. Hükümetin katılmadığı bir görüş, orada ciddi tartışmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla şimdi artık hükümetin Meclis'in yasama görevinde bir fonksiyonu yok. Meclis toplanacak, kendi gündemiyle kanun tasarı veya tekliflerini ele alacak, görüşecek. 'Burada hükümetin görüşü nedir?' diye bir soru artık sorulmayacak. İşte bu güçlü iktidar ve güçlü meclis yapısı, hayata inşallah geçmiş olacak." diye konuştu.

"AK Parti, seçime en hazır partIidir. 62 gün sonra yapacağımız seçimde de şu anda en hazır parti AK Parti." diyen Işık, adaylık başvuruları ve temayül yoklamaları sürecinin ardından en az 35 gün sahada çok yoğun bir mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.