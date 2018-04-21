Başbakan Yardımcısı Işık, Açılışlara Katıldı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali ile Abhazya Derneğinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilen, 41 ülkeden gelen çocukların geleneksel dans ve folklor gösterilerini sergilediği festivalin açılış töreninde konuşan Işık, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Artık dünyamızın savaşlar, katliamlar, doğal bir takım sıkıntılarla değil, güzellikle, barışla ve kardeşlikle herkesin huzur ve güven içinde yaşadığı dünya olması için sizler büyük gayret göstereceksiniz." diyen Işık, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı günde 41 farklı ülkeden 41 ayrı çiçek bahçesinden gelen güzel çiçeklerimizi burada buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ulusal egemenlik ancak milli iradeye sahip çıkmakla mümkün olur. Çocuklar sizler inanıyorum ki her hal ve şart altında milli iradeye sahip çıkacaksınız, ulusal kurtuluş günümüze sahip çıkacaksınız ve çok daha güzel bir Türkiye'yi ve çok daha güzel bir dünyayı sizler inşa edeceksiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Gününüz kutlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

Karaosmanoğlu

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da çocukların dünyanın aydınlığı, umudu, istikbali, güven kaynağı olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız, çağdaş medeniyetin de önüne geçerek geleceğin mühendisleri, öğretmenleri, belediye başkanları olacak. 41 ülkeden güzel Kocaelimize gelen sevgili yavrular, bizden ülkelerinize kucak dolusu selamlar götürün." diye konuştu.

Türk çocukları ve aileleriyle kurdukları sevgi bağının ilelebet devam edeceğini kaydeden Karaosmanoğlu, "Sizler ülkemizin gönüllü elçileri olacaksınız, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramda sizleri ağırlamaktan mutluyuz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evleri Tiyatro Grubu öğrencisi çocuklar, konuşma yapmak için isimleri anons edilen Işık ve Karaosmanoğlu adına sahneye çıkıp, kısa birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Işık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter İlhan Bayram tarafından milli halterci Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu'nun ağabeyi Muharrem Süleymanoğlu ile festivale katkı sağlayanlara özel olarak hazırlanan Kocaeli Minyatür Albümü takdim edildi.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali pazartesi sona erecek.

Kocaeli Abhazya Derneği açılışı

Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli Abhazya Derneğinin İzmit Doğukışla'daki hizmet binasının açılış programına da katıldı.

Işık, burada yaptığı konuşmada, Abhaz toplumunun tarihte en çok çile çeken, en fazla zulme uğrayan, bundan dolayı da en fazla bedel ödeyen toplumların başında geldiğini söyledi.

Işık, 18. yüzyıldan günümüze kadar, özellikle 19. yüzyılda yaşadığı zulüm, baskı ve bunun sonucunda oluşan göçlerin Abhaz tarihinin belki hiçbir zaman unutulmayacak dönemi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunca baskı ve zulüm, sahip oldukları değerleri unutturamadı. Şu anda Abhaz toplumu, bizi biz yapan değerlere en fazla sahip çıkan toplumlardan birisidir. Acılar olgunlaştırır. Hele bu acılar çok şiddetli olursa olgunlaşma çok daha fazla olur. Onun için insan sevgisi, dayanışma ruhu çok fazladır Abhazlar'da. Zorluklarla mücadele etmek için dayanışmak zorundasınız. Artık bu genlere yansımıştır ve dayanışma, yardımlaşma birbiriyle yakın temasta bulunma, akrabalık ilişkilerine önem verme, çok çile çeken ve acı çeken toplumların özelliklerindendir."

Derneğin çalışmalarını önemsediğini belirten Işık, Abhaz kültürünü önce kendi çocukları başta olmak üzere gelecek nesillere aktarmaları gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Işık, dernek başkanı Hasan Gonca, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün ve İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve diğer protokol üyeleri ile birlikte derneğin açılışını gerçekleştirdi.