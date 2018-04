Başbakan Yardımcısı Işık: "24 Haziran Türkiye İçin Bir Milat Olacaktır"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "24 Haziran Türkiye için yeni bir milat olacaktır. 16 Nisan 2017 referandumu Türkiye için yeni bir sisteme geçişin tarihidir. Bunun fiiliyata geçişi 24 Haziran 2018 olacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapılan değişiklikler ile istikrar mecliste değil sandıkta sağlanacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen AK Parti Kocaeli Teşkilat Akademisi Programı'na katıldı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezin'de düzenlenen programda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

"Erken seçim kararı çok hızlı bir karar oldu"

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Erken seçim kararı çok hızlı bir karar oldu. Erken seçim değil çok erken seçim oldu. Bu seçimin neden bu kadar erkene alındığı hakkında birkaç bir şey söylemekte fayda var. Türkiye'de bölgemiz de dünya da çok önemli gelişmelerin arifesinde. Özellikle ABD başkanlık seçimlerinden sonra bölgemizde dengeler yeniden oluşturuluyor. Amerikan Başkanı Trump'ın son iki ayda kendi yönetimindeki yaptığı değişiklikler aslında dünyaya yönelik stratejilerde değişiklik yapacağı ve ABD'nin bugüne kadar ortaya koyduğu stratejisinin dışında bir strateji ortaya koyacağını gösteriyor. Bunun en önemli göstergesi ABD ve Çin arasında adı konmamış bir ticaret savaşının başlatılmasıdır. ABD, Çin'e karşı ilk başta 60 milyar dolarlık bir vergi getirdi, hemen arkasında 100 milyar dolarlık ilave vergi için de talimat verdi. Bu aslında küresel ticaret savaşının resmen başladığının bir göstergesi" dedi.

"Suriye'deki her bir gelişme Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmektedir"

"Bölgemizde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı ziyaretinden sonra bölgede bazı şeylerin değişeceğine yönelik bazı sinyaller gelmeye başladı" diyen Işık, "Bunun ilk sinyali Katar'a yönelik oluşturulmak istenen blok ve hamleydi. Daha sonra özellikle Suriye bağlamında, Irak'ın yeniden yapılandırılması bağlamında, bölgede İsrail'in güvenliğini temin etmek için İran'ın izolasyonu bağlamında peş peşe adımlar atılacağının sinyalleri her gün gelmeye başladı. Bu doğrudan Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve milli çıkarlarını etkileyen durumdur. Suriye'deki her bir gelişme Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmektedir. Körfez'de oluşturulmak istenen yeni blok Türkiye'nin bölgeyle olan ilişkilerini doğrudan etkileyecektir. Özellikle bölgede İran'ın izolasyonu, İsrail'in güvenliği, Filistin konusundaki o çözümsüzlük Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde Türkiye'nin en yakın 20 Mart 2019 seçimleri vardı. Bu sürece kadar bir taraftan seçim konuşmak bir taraftan da bölgede bu kar problemler ile mücadele etmenin Türkiye'nin menfaatleri açısından daha zor olacağı değerlendirildi. Bahçeli de seçim çağrısı yapınca madem bu konu gündeme geldi. Bu konuyu gündemden düşürmek mümkün değil. Çünkü ittifak yaptığımız bir partinin genel başkanı bu çağrıyı yaptı. Ok yaydan çıktı, bir an önce seçimi yapalım ve Türkiye'ni gündeminden seçimi kaldıralım" ifadelerini kullandı.

"24 Haziran Türkiye için bir milat olacaktır"

24 Haziran'ın Türkiye için yeni bir milat olacağını ifade eden Işık, "16 Nisan 2017 referandumu Türkiye için yeni bir sisteme geçişin tarihidir. Bunun fiiliyata geçişi 24 Haziran 2018 olacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapılan değişiklikler ile istikrar mecliste değil sandıkta sağlanacak. Artık hükumeti halk sandıkta belirleyecek. 24 Haziran'a şu anda en hazırlıklı partiyiz. Zaten biz AK Parti olarak hiç seçim atmosferinin dışına çıkmadık. Bizim teşkilatlarımız özellikle dimdik ayakta. Türkiye'yi yönetmeye en hazır parti 16 yıllık birikimle AK Parti'dir. Bu 16 yıldır verdiğimiz emeğin bir sonucudur. Bölgesel ve küresel dengelere en hakim olan, dış politika tecrübesi en güçlü kadronun yine AK Parti kadrosu olduğu da gerçektir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından program basına kapalı olarak devam etti.