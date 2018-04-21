Başbakan Yardımcısı Işık: "24 Haziran Akşamı Yönetimde İstikrarı Halk Sağlayacak"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık AK Parti Kocaeli Teşkilat Akademisi Programı'nda yaptığı konuşmasında, "Artık yönetimde istikrar 24 Haziran günü sandıkta sağlanacak. Halk kime oy veriyorsa o iktidar olacak. 24 Haziran akşamı yönetimde istikrarı halk sağlayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen AK Parti Kocaeli Teşkilat Akademisi Programı'na katıldı. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve İzmit ile Kandıra ilçelerinin teşkilat mensupları hazır bulundu.

"Gezi olayları ile başlayan süreçte maalesef bizim şeytan taşlamaktan tavaf yapamaya yeterince zamanımız olmadı"

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Gezi olayları ile başlayan süreçte maalesef bizim şeytan taşlamaktan tavaf yapamaya yeterince zamanımız olmadı. Özellikle Türkiye'nin gücünü kendi içerisinde harcaması nedeniyle Türkiye'nin yapması gereken ikinci ve en önemli sıçramaya imkan bulamaması için pek çok olayın tezgahlandığını hepimiz biliyoruz. 17-25 Aralık, arkasından Kobani eylemleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye'nin yapması gereken bazı reformları ertelemesine neden oldu. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bu ertelediğimiz reformları bir bir hayata geçireceğiz ve Türkiye'nin ikinci büyük sıçramasını yapacağız" dedi.

"24 Haziran akşamı yönetimde istikrarı halk sağlayacak"

"İnşallah 24 Haziran ile birlikte Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine fiilen geçecek" diyen Işık, "Artık başbakanlık ve bakanlar kurulu tarih olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmiş olacak. Bu elbette pek çok şeyi kökten değiştirecek. Artık yönetimde istikrar 24 Haziran günü sandıkta sağlanacak. Halk kime oy veriyorsa o iktidar olacak. 24 Haziran akşamı yönetimde istikrarı halk sağlayacak. Demokrasinin en önemli ilkelerinden birisi olan temsilde adalette ittifak yolu ile gerçekleşecek. Artık partiler ben yüzde 10 barajını kendi gücümle aşarım diyorsa ittifak yapmasına gerek yok. Ben yüzde 10 barajını kendi gücümle aşamıyorum diyorsa da kendine en yakın gördüğü bir parti ile seçime girmenin yollarını arayacak. İttifak ile birlikte partiler kendi aralarında uzlaşmanın yolunu arayacak. Artık siyasetin dili yumuşayacak. Artık partiler olaki ilerde ittifak kurarım diye birbirleri ile daha yumuşak konuşmak durumunda kalacak" şeklinde konuştu.

"AK Parti dersini günlük çalışan öğrenci, niye seçimden korksun"

Erken seçimi eleştirenlere yüklenen Işık, "Biz seçim istiyoruz diyorlar ama 'Bu kadar baskın seçim yaptınız' madem seçim istiyordunuz ya şükredin. Sandık önünüze geldi. Madem ülke çok kötüye gidiyordu. Hadi kurtulmak için bir fırsat var. 'Biz hazırlıksız yakalandık' kusura bakmayın. Hazırlıksız yakalanmak sizin kabahatiniz. Biz 24 Haziran'da seçim olacağını önceden planlamadık. Dersine her gün çalışan öğrencinin sınav korkusu olur mu? Olmaz. AK Parti dersini günlük çalışan öğrenci, niye seçimden korksun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ