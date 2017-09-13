Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Bilgi ve teknoloji konusunda pasif ve tüketici konumunda kalan ülkelerin teknoloji bakımından gelişmiş ülkelere bağımlı hale geldiğini görmekteyiz. Bu bağımlılık maalesef ülkelerin bağımsızlığını tehdit eden boyutlara varabilmektedir"



BURSA - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.