Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Açıklaması

Kocaeli'de düzenlenen 3. Rumeli ve Balkan Buluşması'na katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dünyadaki birinci sırada olan Lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun yanına biraz da Putin'i katabiliriz. Başka lider yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kocaeli'de 43 farklı Rumeli ve Balkan derneği ortaklığında düzenlenen 3. Geleneksel Balkan Buluşması'na katıldı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşen programa Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti, STK ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe bütün ümmet coğrafyasının da ümidi haline geldi"

Dernek başkanları ile yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen programda konuşan Hakan Çavuşoğlu, "Bu ülkede yıllarca vesayet odaklarının çizdiği sınırlar doğrultusunda faaliyet gösteren iktidarlar gördük. Dış politika ile ilgili olarak hiçbir iktidar elini masaya koyamadı. Aynı şekilde enerji santrallerimiz ile ilgili. Fransa'da bugün 69 nükleer santral var. Bizde daha birincisinin temelleri atılacak. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe sadece kendi ülkesinde yaşayan vatandaşları değil, bütün ümmet coğrafyasının da ümidi haline geldi" dedi.

"Türkiye güçlü olduğu takdir de Balkanlar'daki insanlar güven içerisinde yaşamaya devam edecekler"

"Balkanlardaki kardeşlerimizi biziz ecdadımızın orada bekçiliğini yapıyorlar" diyen Çavuşoğlu, "Biz de orada onların mağdur duruma düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onun için Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi lazım. Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi için de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en üst seviyeye taşıması lazım. Birbirimize sarılarak Allah'ın izniyle bu gücümüzü daha da arttıracak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye güçlü olduğu takdirde Balkanlar'daki insanlar güven içerisinde yaşamaya devam edecekler" şeklinde konuştu.

"Dünyada Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'den başka lider yok"

Çavuşoğlu, "OECD verilerine göre Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi. Son iki yılda milli gelire oranla mazluma en fazla yardım eden ülke Türkiye. Nerede bizden önceki ekonomiler. Nerede o kelli felli devletler? Nerede o insan hakları? Yok kardeşim. Çünkü dert başka. Dert ne biliyor musunuz? Bunların dedelerini biz yüz yıl önce denize döktük. Halen onun öcünü almak için mücadele veriyorlar. Kendileri de karşımıza çıkmaya cesaret edemedikleri için terör örgütlerini kullanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Anadolu coğrafyası biz de vatan kalmaya devam edecek. Bu milleti sürgüne yollayamayacaklar. Bugün dünyanın eksikliğini hissettiği en büyük şey liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya Alman'ya İtalya'ya teknokratlar yönetiyor. Dünyadaki birinci sırada olan Lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun yanına biraz da Putin'i katabiliriz. Başka lider yok" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na geleneksel balkan yemekleri ikram edildi. - KOCAELİ