Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan Vantb'ya Ziyaret

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Ticaret Borsasını (VANTB) ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Maraş Caddesi esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir kahvehanede çay içti. Ardından VANTB'ya geçen Işık ve beraberindekiler, burada VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra odanın toplantı salonunda VANTB heyetiyle bir süre görüştü. Başkan Memduhoğlu'ndan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Işık, kendisine takdim edilen plaketi aldı.



Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra Van'dan ayrılmak üzere buradan Van Ferit Melen Havalimanı'na geçti. - VAN