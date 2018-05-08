Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Açıklaması

KOCAELİ(İHA) – Bir Alman firmasının Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yürüyen merdiven ve asansör üretim fabrikası açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bizim bir yabancı yerli ayrımımız yok. Türkiye'de yatırım ve üretim yapan her şirket bizim için Türk şirketidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,Kocaeli'nin Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bir Alman firmasının yürüyen merdiven ve asansör üretim fabrikası açılışına katıldı. Açılışa Fikri Işık'ın yanısıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Türkiye Yatırım Ajansı ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut, fabrika yöneticileri ve çalışanlar ile protokol davetlileri katıldı. Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, "Bizim bir yabancı yerli ayrımımız yok. Türkiye'de yatırım ve üretim yapan her şirket bizim için Türk şirketidir" dedi.

"Türkiye'ye yatırım yapan her yabancı firma bizim için Türk şirkedirdir"

Türkiye'ye yatırım yapan Alman firmasına teşekkür ederek bundan sonra şirketin kendileri için yerli ve milli şirket olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Türkiye ne yapıp yapıp genç nüfusuna iş üretmek zorundadır. Türkiye'nin modeli büyümeye dayalı bir ekonomik modeldir. Türkiye'nin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayisini hiçbir şekilde ihmal etmemesi gerekiyor ki şu anda AK Parti iktidarında en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi imalat sanayisinde Türkiye'nin yerli ve milli üretimini her geçen gün arttırmak. Bizim bir yabancı yerli ayrımımız yok. Türkiye'de yatırım ve üretim yapan her şirket bizim için Türk şirketidir. Türkiye'ye para bağlayan herkes, bizim için bu toprakların insanıdır. Çünkü burada bizim insanımız çalışacak. Bizim işçimiz bizim mühendisimiz çalışacak. Bizim kalkınmamızı destek veren şirketlere yabancı gözüyle bakmanın akılla, mantığıyla bir izahı olamaz" dedi.

"10 yılda Türkiye, AB'nin 28 ülkesinin 2 katı istihdam üretti"

Son 10 yılda 9 milyon istihdam ürettiklerini ifade eden Işık, "2008-2018, bir küresel ekonomik krize rağmen, biz Türkiye'de bu anlayış sayesinde 9 milyon yeni istihdam ürettik. Avrupa Birliği'nin toplam 28 üyesinin ürettiği istihdamın miktarı 5.2 milyon. Neredeyse Avrupa'da 28 ülkenin ürettiği istihdamın iki katına yakınını Türkiye tek başına üretti. Bu gerçekten ekonomik olarak kolay açıklanamayacak bir rakamdır. Ama biz bunu üretmek zorundayız. Artık yaşlı bir nüfusumuz yok. Kendi insanımıza iş bulmak bizim görevimiz" diye konuştu.

"Uzun vadede cari açığı kapatmanın yolu milli ütretim"

Büyümenin getirdiği bazı handikaplar olduğunu kabul eden Işık, "Bazı yan etkiler var, doğru. Ama bu yan etkiler var diye büyümeyi ihmal edemeyiz. Elbette o yan etkilerin bertaraf edilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli tüm alınıyor ve alınacak. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Orta ve uzun vadede cari açığı kapatmanın, minimize etmenin yolu yerli ve milli üretimdir. Yani Türkiye'de üretimdir" şeklinde konuştu.

"Amerika-Çin rekabetini Türkiye fırsata çevirecek"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki risklerin farkında olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Işık, "Biz riskleri fırsata çeviren yani tehdidi fırsat olarak gören iyimser insanlarız. Hiçbir zaman fırsatları tehdit olarak gören kötümserlerden olmadık. Bugün Türkiye, bölgemizdeki tehditleri göreceksiniz fırsata çevirecek. Küresel anlamda başlayan ve şu anda kendini ticaret savaşları olarak gösteren Amerika-Çin rekabetini de ben inanıyorum Türkiye fırsata çevirecek. Türkiye kendi istikrarını korursa ki İnşallah koruyacaktır, bu konudaki risklerin tamamını fırsata dönüştürecek potansiyele, güce ve iradeye sahiptir. Ben özellikle bu noktada Türkiye'ye güvenen hiç kimsenin kaybetmediğinin altını çiziyorum. Gün içinde bazen gelgitler oluyor ama günün sonunda kazanan Türkiye'ye güvenenler oluyor"ifadelerini kullandı.

20 milyon Euro yatırımla yılda bin 200 ünite merdiven üterilecek

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin de katılımıyla açılış kurdelesinin kesimi sonrasında fabrika hizmete açıldı. Açılın ardından fabrikada gezerek bilgiler alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, sanal gerçeklik gözlüğü takarak fabrikanın tüm üretim alanlarını inceledi. 20 milyon Euro yatırımla Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçen tesiste, ilk etapta yılda bin 200 ünite yürüyen merdiven üretilecek. Tesisin içerisinde çalışanlara özel asansör eğitimleri için kampüs de yer alıyor. - KOCAELİ