Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Açıklaması

Kocaeli'de ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye yönelik başlatılan operasyonu değerlendiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Amerika, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal silah kullanımından dolayı Suriye'deki kimyasal silah üretim ve depolarını vurması çok gecikmiş bir operasyondur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan Çayırova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun tanıtım programına katıldı. Törende Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş yer aldı.

"Bir darbe ilk defa hukuk önünde mahkum edilmiş oldu"

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, karar çıkan 28 Şubat davasına değinerek, "Gündem o kadar hızlı değişiyor ki, bazen gündemin takibi bile büyük bir problem oluyor. İşte dünün en önemli gündem maddesi 28 Şubat davasında verilen karar. Biri sivil, 20'si asker toplamda 21 kişi ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonra iyi halleri göz önüne alınarak müebbette çevrildi. Alınan cezalardan daha önemlisi, bir darbe Türkiye'nin hukuk sistemi içerisinde ister klasik darbe olsun ister modern darbe olsun, ister post modern darbe olsun, ister ise farklı isimle olsun bir darbe ilk defa hukuk önünde mahkum edilmiş oldu. Bu Türk demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir gündür ve karardır. Maalesef Türkiye, uzun yıllar bu darbelere sessiz kaldı. Ancak halkımız sandıkta darbeyi mahkum etti. Şimdi ilk defa bir darbe hukuken mahkum edilmiş oldu. Bu noktada inşallah Türkiye böylesine bir darbe girişimine mahkum kalmaz" dedi.

"Dünkü operasyon yerinde bir operasyondur"

ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye yönelik başlatılan operasyonun yerinde bir girişim olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, "Amerika, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal silah kullanımından dolayı Suriye'deki kimyasal silah üretim ve depolarını vurması çok gecikmiş bir operasyondur. Keşke bu zalim Esad bu kimyasal silahı ilk kullandığında Amerika Birleşik Devletleri, hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi üzerine düşeni yapsaydı da yüz binlerce masum insan hayatını kaybetmeseydi. Dünkü operasyon yerinde bir operasyondur. Ama operasyonun mutlaka caydırıcı olması, bundan sonra hiç kimsenin kimyasal silah kullanmaya cesaret edememesinin kararlığı ile sürekli masada tutulması önemlidir. Tabii aynı hassasiyeti İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümde de bekliyoruz. Filistin, şu anda İsrail zulmü altında inlemekte. Ümidimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu zulme kayıtsız kalmaması ve bu zulmün de bir an önce gerekli tedbirleri almasıdır" diye konuştu. - KOCAELİ