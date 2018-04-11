Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Açıklaması

Türkiye'nin üretime dayalı ekonomideki iddiasında en önemli aktörün üniversiteler olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Biz istiyoruz ki sanayi ve üniversite Katolik nikahı kıysın. Devlet de bu nikahın en önemli şahidi olsun" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"nin açılış töreninde konuştu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği himayelerinde, Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı sıra, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, siyasi pati temsilcileri ve çok sayıda sanayici ile vatandaş katıldı.

"Bu topraklarda yaşamak güçlü demokrasi, ekonomi ve silahlı kuvvetler gerekir"

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bu topraklar bizim vatanımız. Bu topraklar bize vatan olsun diye binlerce vatandaşımızı şehit verdik. İnşallah ebediyen bu vatan bizim topraklarımız olacak. Bu topraklar bugüne kadar onlarca medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu aslında hepimizin iftihar etmesi gereken bir durum ama aynı zamanda bu toprakların üzerinde çok fazla hesap yapanın olduğu topraklar. O nedenle bu topraklarda bağımsız ve hür yaşamanın üç temeli var. Güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir silahlı kuvvetlerdir. Bu üçünden birisi eksik olursa bu söylediğimiz üretken ve bağımsız ülke hedefimizde yol alamayız. Özellikle güçlü ekonomi için güçlü bir silahlı kuvvetler gerekir. Güçlü demokrasi de güçlü ekonomi için şarttır. Ekonomisi üretime değil de tüketime yönelik olan bütün ülkeler havadan nem kapar. Ufak bir sıkıntıda ekonomi sarsıntı yaşar. Ama ekonomi ne kadar güçlü olursa sıkıntılardan zarar görmez, hayatta kalmayı başarır. Bunu Dünyada pek çok örneği var" dedi.

"Sanayi ve üniversite Katolik nikahı kıysın"

Nitelikli, katma değeri yüksek üretim, Ar-Ge ve inovasyonun önemine değinen Işık, "Temel bilimlere yatırım yapmayan ülkelerin önümüzdeki süreçte kaybedeceği aşikar. Teknoloji ve inavasyona yeteri kadar imkan, zaman ve enerji harcamayan ülkelerin bu yarıştan erken kopacağı çok net. İktidarlarımız döneminde bu konulara çok ciddi kaynak ayırdık. Harcadığımız bütçe net olarak 10 katını geçti. Ama bu alandaki en önemli en belirleyici unsurun nitelikli insan unsuru olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İstediğiniz kadar paranız olsun, paranızı istifleyin. Her gelene verin. O parayı kullanacak nitelikli insanınız yoksa maalesef bir şey ifade etmiyor. İşte Türkiye üretime dayalı ekonomideki iddiasında en önemli aktör üniversite. Üniversitenin içinde olmadığı, aktif olarak işin içerisine vücudunu koyamadığı, üretimle dayalı kalkınma modelinin olması mümkün değil. Bu noktada hükumetlerimiz kamu-sanayi işbirliği modeline çok önem verdi. Biz istiyoruz ki üniversiteler kendi evreni içerisinde yaşamasın. Sanayi ve üniversite kesişmeyen iki ayrı küme gibi yoluna devam etmesin. Biz istiyoruz ki sanayi ve üniversite Katolik nikahı kıysın. Devlet de bu nikahın en önemli şahidi olsun. Hangi destek gerekiyorsa o desteği koysun" diye konuştu.

"Çok önemli adımlar attık, bunu sürdürülebilir kılmak durumundayız"

Bilim ve sanayinin gelişmesi için üniversitelerde çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, "Şu anda en değerli şey bilgi. Bilgiyi eğer teknolojiye dönüştürürseniz de bunun inanılmaz getirisi var. Bugün tek bir teknoloji firmasının dünyanın en büyük ekonomi konumunda olduğunu görebiliyoruz. İşte bu noktada Gebze Teknik Üniversitesi ülkemizin potansiyeli en yüksek üniversitelerinin başında geliyor. Neden derseniz, Gebze Teknik Üniversitesi'nin en bariz vasfı çok nitelikli bir akademisyen kadrosuna sahip olmasıdır. Biz bunu hakikaten her alanda görüyoruz. Faydasını da her noktada bizzat yaşayarak biliyoruz. Dört yıl önce üniversiteye çevirdik. Cumhurbaşkanımıza özellikle şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli talimatı verdi ve TBMM gerekli değişikliği yaptı ve şu anda üniversitemiz Türkiye'nin en iddialı üniversiteleri arasına girdi. Bunun en güzel göstergelerinden biri 2017 girişimci ve yenilikçi üniversite sıralamasında üçüncülüğe yükselmiş olmasıdır. Burada çok önemli üç paydaş daha var. Üniversitemizin öğretim üyeleri, akademisyen kadrosu, idari kadrosu. Ama en az bunun kadar önemli olduğunu ifade etmem gerekiyor sanayicilerimiz. Bugün burada bir taraftan sanayi zirvesi yapacağız bir taraftan da öğrencilerimiz sanayicilerimizle buluşacak. GTÜ mezunlarının en hızlı ve yüzde olarak yüksek iş bulduğu üniversite. İnşallah bu zirveler vesilesiyle artacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ