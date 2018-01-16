Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bütün bunları yaparken bizi en çok üzen konulardan bir tanesi de NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin maalesef Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütü ile iş birliği yapması ve bu terör örgütünü bir milis gücü haline dönüştürme gayretidir" dedi.

"ABD'nin Suriye kuzeyinde bir terör örgütü ile işbirliği yapması bizi çok üzdü"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 Ocak Basın Onur Günü'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,"Bugün hem doğudaki hem de batıdaki ülkelerle ittifak içerisinde dış siyaset yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Bir yandan Rusya, İran, Çin gibi ülkelerle güçlü münasebetler geliştiriyoruz. Diğer taraftan da batı ittifakında NATO başta olmak üzere yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Bütün bunları yaparken bizi en çok üzen konulardan bir tanesi de NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin maalesef Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütü ile iş birliği yapması ve bu terör örgütünü bir milis gücü haline dönüştürme gayretidir. Milli Savunma Bakanlığı yaptığım dönemlerde defalarca konuştuk. ABD'nin savunma bakanı başta olmak üzere yetkililer ile yaptığımız tüm temaslarda bize söylenen şuydu: "Münbiç'ten çıkacağız, boşaltacağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim PYD YPG ile ilişkimiz geçicidir. Rakka operasyonu bitince ilişkimizi sonlandıracağız. Bu silahları Rakka operasyonu için veriyoruz. Rakka operasyonu bittiği zaman bu silahları toplayacağız" Bu ve bunun gibi pek çok sözü verdiler. Maalesef bu sözlerin hiçbiri yerine gelmedi" dedi.

"Terör örgütleri ile işbirliği yapmak yılanla çuvala girmektir"

" Türkiye olarak bizim beklentimiz bırakın PYD/YPG gibi bir terör örgütü ile işbirliği yapmayı, PYD/YPG'nin de PKK gibi terör örgütleri listesine alınmasıdır" diyen Işık, Çünkü PYD/YPG PKK'nın Suriye koludur. Aradaki organik bağı başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin bilmemesi mümkün değildir. Biz gerek NATO toplantılarında yaptığımız ikili temaslarda aradaki organik bağı gösteren pek çok bilgiyi, belgeyi muhataplarımıza ilettik. Şu anda bizim beklentimiz özellikle ABD'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesidir. Bir terör örgütünün meşrulaştırılması için yapılacak tüm adımlardan bir an önce vazgeçmesidir. Zira terör örgütleri ile iş birliği yapmak yılanla çuvala girmek gibidir. Yılanla çuvala girildiğinde kimin kimi sokacağı bellidir.

"PYD/YPG PKK'nın Suriye'deki koludur"

PYD/YPG PKK' nın Suriye'deki kolu olduğunu ifade eden Işık, "PYD/YPG ile işbirliği yapmakla PKK ile işbirliği yapmak arasında hiçbir fark yoktur. Bunların terör örgütü listesine alınması gerekirken, bırakın terör örgütü listesine almayı, bunlarla işbirliğini geliştirme kararını vermek Türk milletinin affedeceği bir durum değildir. Bu ittifak anlayışına sığmaz. Bu özellikle Türk insanın ABD bakışındaki olumsuzluğun temel sebebidir. Eğer bu konuda bir adım atılırsa ben eminim ki diğer alanlardaki ilişkiler de düzelir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ