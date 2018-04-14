Başbakan Yardımcısı Çavuşoğu'ndan Müjde

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'ya yapılacak olan Otomotiv Test Merkezi'nin temelinin bu yıl içinde atılacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir dizi programa katıldı. İlk olarak AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Yenişehir'e yapılacak olan Otomotiv Test Merkezi ile ilgili müjdeli haberi vererek, "Bu yıl içerisinde buranın temelini atacağız" dedi.

2 haftadır Yenişehir'e kurulacak olan Otomotiv Test Merkezi ile ilgili brifingler aldığını ve ortada spekülasyonların döndüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "2 haftadır üst üste Yenişehir Otomotiv Test Merkezi ile ilgili olarak, brifingler alıyorum. Burası için de ne kadar çok lüzumsuz ve gereksiz spekülasyon yapıldı. Ama biz ne yapacağız, görmeyerek işimize bakacağız. Çünkü biz yaptıklarımızdan eminiz. Yenişehir Otomotiv Test Merkezi'yle ilgili olarak da bir Güney Kore firması ihaleyi aldı ve çalışmalar devam ediyor. Ayın 15'inde teknik heyet Güney Kore'ye giderek oradaki çalışmaları tamamlayacak. Bölge ile de faaliyetler kapsamında DSİ, BOTAŞ'la çalışmaları başlatacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları dışındaki en stratejik yatırımlardan bir tanesinin Otomotiv Test Merkezi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Çünkü kara araçları ve savunma sanayindeki araçların test merkezi olacak. Siz bir araç üretiyorsunuz. Bunu İspanya ya da İngiltere'ye gönderiyorsunuz. Adam sıraya almıyor. Aracı teste göndermişsiniz 1 senedir sıra gelmemiş. O zaman araç üretseniz ne olur? Türkiye'nin bu süreçte en önemli ihtiyaç duyduğu yatırımlardan bir tanesi Yenişehir'dedir. Şimdi Savunma Sanayi ile TSE işbirliğini yaptı, artık önümüzde bir engel kalmadı. Önümüzdeki 1 ay içerisinde savunma sanayi icra kurulu toplanacak. 2 gün önce savunma sanayi müsteşarı ile bir araya geldik. 'Neler yapabiliriz' diye konuştuk. Biz bu yıl içerisinde burasının temelini atacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesisleri temel atma törenine katılan Çavuşoğlu, Yenişehir Belediyesi Bayanlar Spor Salonu'nun açılışını yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı. - BURSA