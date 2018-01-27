Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül Kilis'te

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valiliğini ziyaret etti.

Valilik hizmet binası girişinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından kente atılan roketlerin yol açtığı tahribata ilişkin fotoğraf sergisini gezen Çavuşoğlu ve Gül, ayrıca şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Vali Mehmet Tekinarslan'ın makamına geçen ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tedbirleri görüşen Çavuşoğlu ve Gül, terör örgütü tarafından kent merkezinde sivillere yönelik roketli saldırılar ile alınan önlemler hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu ve Gül, Belediye Başkanı Hasan Kara'yı da makamında ziyaret etti.