Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Güçlü Olması Gerekiyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Bunun temel yolu da bizim içimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızla beraber bir olmak, beraber ve diri olmaktan geçiyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün bozulduğu dönemlerde Balkan coğrafyasının göçün, acının, vahşetin, kanın ve gözyaşının adresi olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Bu topraklarda çok kişi doğdu ve büyüdü. Bu insanların Türkiye'ye güvenli barınak olarak baktıklarını için yerleştiler. Balkan topraklarında halen bu dönemlerden kalan kişiler 'tarihin emanetçiliğini' yapıyor. Akrabalarımız, soydaşlarımız ve dindaşlarımız bin bir zorlukla hayatlarını burada sürdürmeye çalışıyor. Türkiye bu bölge insanı tarafından bir anavatan olarak görülüyor ve Türkiye'nin büyümesi güçlü olması orada yaşayan insanımızın aynı şekilde ayaklarını daha sağlam bir şekilde yere basmasına vesile oluyor" diye konuştu.

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe o bölgede de diğer bölgelerde de yaşayan dindaşlarımız ve kardeşlerimiz de bulundukları bayrakların altında daha sağlam bir şekilde zemine basmaya devam edeceklerdir" diyerek konuşmasını sürdüren Çavuşoğlu, "Onun için Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Bunun temel yolu da bizim içimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızla beraber bir olmak, beraber ve diri olmaktan geçiyor. Kimimiz şu görüşten kimimiz bu inançtan olabilir. Türkiye ortak paydası söz konusu olduğunda hepimiz aynı zeminde buluşabilmeli, aynı hedefe odaklanabilmeli ve aynı tavırla davranış modelini oraya koymalıyız. Türkiye'nin büyümesini, ayaklarının üstünde durmasını istemeyenlere 15 Temmuz'da olduğu gibi bu birlik ve beraberliği gösterecek olursak sadece Türkiye coğrafyası için değil gözünü bu bölgeye çevirmiş Türkiye'den gelecek sese kulak veren o bölgedeki yaşayan insanlarımızın da bu teminatıdır, garantisidir" şeklinde konuştu.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da programa katıldı. - BURSA