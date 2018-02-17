Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Türkiye Haritasından Bir Parça Koparmak Düşüncesinde Olanlara...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Anadolu coğrafyası, binlerce yıldır bize vatandır, bundan sonra da bizim için vatan kalacaktır. Bölgede bir terör devleti oluşturarak, ileride Türkiye haritasından bir parça koparmak düşüncesinde olanlara sesleniyorum, hayalleriniz beyhudedir." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti İznik İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir zaman diliminden geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin güneyinde bir mücadele verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı, bugün gelinen noktada aynen planlandığı şekilde, kahraman askerimizin ve onları komuta eden komutanlarımızın dirayetli ve planlı tutumuyla orada büyük bir temizliği gerçekleştiriyor. Her gün etkisiz hale getirilen teröristleri, teröristlerden arındırılan köyleri, dağları hepimiz duyuyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin sınırında bir terör devletinin konuşlanmasına asla müsade edilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu, bizim varlık mücadelemizdir, beka sorunumuzdur. Bu bölgede öbeklenmeye, alan bulmaya çalışan teröristlerin yani PYD, PKK, YPG ve DEAŞ'ın bölgeden sızan teröristlerle Türkiye'nin içinde faaliyet ve eylem gerçekleştirme çabalarını hepimiz biliyoruz. Onun için bu bölgeyi tamamen teröristlerden arındırmamız, temizlememiz gerekiyor. Son 5-6 yıldan bu yana Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşananları görüyoruz.

Suriye, adeta bir tufan alanına dönmüş durumda. Burada 6 milyon insan yerinden yurdundan olmuş durumda ve bunların 3,5 milyonu Türkiye'de misafir ediliyor."

"Bizim mücadelemiz terör örgütü ve teröristlerle"

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Kürt sayısının 370 bin olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Batı medyasının kimi mecralarında, Zeytin Dalı Harekatı'nı Kürtler üzerinden değerlendirmeye tabi tutanların amacını biliyoruz. Bizim bu mücadelemiz terör örgütü ve teröristlerle bir mücadeledir. Bu terör örgütünün sadece Türkiye'de yaptığı eylemlerle değil, bölge insanına uyguladığı soykırım, onların çocuklarını zorla elinden almak ve onların eline silah vermek suretiyle elinden kopardığını görüyoruz. Bunun yanı sıra kadınlarına, kızlarına zorla alarak neler yaptığını burada söylemeye dilim varmaz. Dolayısıyla biz, o bölgede, Afrin'de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap kardeşlerimizin de hayatını kurtarmak, bu mağduriyet ve mazlumiyet karşısında onların da feryatlarına aman vermek için oradayız."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin asla birilerinin belli bir paranteze sığdıracağı bir mücadele olamayacağını dile getirerek, "Anadolu coğrafyası, binlerce yıldır bize vatandır, bundan sonra da bizim için vatan kalacaktır. Bölgede bir terör devleti oluşturarak, ileride Türkiye haritasından bir parça koparmak düşüncesinde olanlara sesleniyorum, hayalleriniz beyhudedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, artık eski Türkiye değil"

Verilen mücadelenin sadece bir vatan, toprak ve varoluş mücadelesi olmadığını, bölgede yaşayanların onur ve haysiyeti için de verildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Terör örgütleri o bölgede insanlara adeta soykırım uyguluyor. Biz bunu görüyoruz ve biliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç düşünmeden söylenen sözler var, 'PYD'yi PKK ile mücadele ettireceği, vurduracağı' gibi. Bu, adeta bu milletin aklıyla alay etmek demektir. Hala bugün kendi bulundukları yerlerden, kendi ülkelerinden Türkiye'yi görmeye devam edenler, eski Türkiye'yi görüyor zannedebilirler. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Sizin göz boyamalarınıza kanacak, sizin direktif ve taleplerinizle hareket edecek bir ülke değil.

Türkiye, artık kendi politikalarını geliştiren, tasavvurunu ortaya koyan ve bu gücü her gün artan bir ülke.

"Biz bu yolda kararlıyız"

Mücadelenin teröristlerle ve terör örgütleriyle yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Son zamanlarda özellikle karşımızda tutunamayan teröristlerin bu defa çeşitli mecralarda, sosyal platformalarda, siviller üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Ortaya çıkan her fotoğraf, geçmiş dönemde ortaya çıkmış olup dezenformasyondan ibaret olan fotoğraflar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'a karşı mücadele verildiğini hatırlatarak, "Hiç bunlar olurken sivillerle ilgili kaygı beyan eden oldu mu? Olmadı. Konu PYD, PKK olunca bir anda sivillerle ilgili kaygı beyan edenler çıktı ortaya. Konu, 'Benim teröristim, senin teröristin.' meselesi. Bu kadar açık ve net. Türkiye, ne yaptığını bilmektedir. Türkiye, attığı adımın hangi neticeye varacağını da bilmektedir. Biz bu yolda kararlıyız. Askerimiz çok güçlü, milletimizin desteği de tam. Elimizden geleni yapacağız ve bölgeyi terörden arındıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve AK Parti Bursa milletvekilleri de hazır bulundu.

İlçe teşkilatı ziyareti öncesi bir süre yürüyen ve vatandaşlara selam veren Çavuşoğlu'na, kendisini "İznikli baş cazgır Pele Mehmet" olarak tanıtan kişi, şiir okudu.