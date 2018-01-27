Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "(Pyd/pkk'nın Saldırdığı Kilis'teki Çalık Camisi) Burasının Bir An...
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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "(Pyd/pkk'nın Saldırdığı Kilis'teki Çalık Camisi) Burasının Bir An...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "(PYD/PKK'nın saldırdığı Kilis'teki Çalık Camisi) Burasının bir an evvel restorasyonunu tamamlayacağız. 30 gün içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz, 2018 yılında Kilisli kardeşlerimizin yeniden ibadetine sunacağız."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "(PYD/PKK'nın saldırdığı Kilis'teki Çalık Camisi) Burasının bir an evvel restorasyonunu tamamlayacağız. 30 gün içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz, 2018 yılında Kilisli kardeşlerimizin yeniden ibadetine sunacağız."

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