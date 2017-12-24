Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Peşi Sıra 16 Bütçe Pek Görülmüş Şey Değildir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) yabancı dil yayınlarıyla hikayesini duyurduğu Doğu Gutalı Kerim bebekle ilgili, "Bunu görünce kalbinden bir merhamet duygusu, onu şefkatle sarıp buraya getirip bağrına basmak geçmeyen insanın insanlığından şüphe ederim." dedi.



Bursa'daki Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa Trabzonlular Dernekleri Federasyonu Kongresine katılan Çavuşoğlu, Karadenizlilerin vatan ve millet sevdasının çok güçlü olduğunu söyledi.



Türkiye'nin herkesin ortak paydası olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 15-16 yılda bölgenin istikrar abidesi ve parlayan yüzü olduğunu vurguladı.



Çavuşoğlu, önceki gün itibarıyla dünyada pek çok partiye nasip olmayacak şekilde 16. bütçeyi tanzim ettiklerini ve oyladıklarını hatırlatarak, "Peşi sıra 16 bütçe pek görülmüş şey değildir. 16 sene bir ülkeye bütçe yapıyorsunuz ve bu bütçenizi her geçen gün büyütüyorsunuz. İnsanınızın refahına, gelişimine, ülkenin güçlenmesine vesile kılacak şekilde gerçekleştiriyorsunuz." diye konuştu.



Türkiye'nin birçok alanda önemli mesafeler katettiğini aktaran Çavuşoğlu, "İçimizden veya dışarıdan birilerinin sürekli Türkiye'nin patinaj yaptığını, iyi sinyaller vermediğine ilişkin algı yönetimine rağmen Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüdü. Bu önemli bir rakam. Yılın ortalamasına tekabül edecek rakam yüzde 6,5-7 civarında olacak." ifadesini kullandı.



Doğu Gutalı Kerim bebek



Çavuşoğlu, Suriye'den gelenlere sağlanan imkanları diline dolayanların ve bunun üzerinden siyaset yapmaya çalışanların ecdada ve milletin fertlerine büyük haksızlık yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Geçen günlerde konusu oldu biliyorsunuz. Guta'daki tek gözünü kaybetmiş, başında yarası olan bir bebek. Bunu görünce kalbinden bir merhamet duygusu, onu şefkatle sarıp buraya getirip bağrına basmak geçmeyen insanın insanlığından şüphe ederim. Biz güçlü olmak zorundayız, güçlü olmak için de her şeyimiz mevcut. Güçlü bir milletimiz var ve o millete güvenen ve istikametten asla şaşmayan dünyaya örnek teşkil edecek liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Kudüs meselesini hep beraber yaşadık. Kudüs meselesi bizim için iman ve inanç meselesidir. Eğer iman ve inanç varsa Kudüs ile ilgili bir şey hissetmiyorsanız orada bir noksanlık vardır. Siz Kudüs'ü sadece Filistinlilerin sırtına yüklenmiş bir sorumluluk olarak görebilir misiniz? Bütün Müslümanların sırtında büyük bir sorumluluktur Kudüs. Çünkü Kudüs Mescid-i Aksa ve etrafı bizim için mübarek kılınmıştır, ayeti kerimeyle sabittir. Sadece Müslümanlar için değil aynı zamanda Hristiyanlar için de bu böyledir."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin mevcut durumunu ve algısını değiştirmek için adeta bu ülkeye düşmanca tavırlar takındığını ve açıklamalarda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ne zaman ağzını açsa yalan konuşuyor. Ne zaman PKK ile ilgili konuşsa onun lehine konuşuyor. Ne zaman FETÖ ile ilgili konuşsa FETÖ'nün lehine konuşuyor. Ne zaman Türkiye ile ilgili konuşmaya çalışsa ağzı dolaşıyor, düşmanlık ediyor. Onun için biz işimize bakacağız. İyi yoldayız, daha iyi olacağız." ifadesini kullandı.



Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile bazı milletvekilleriyle dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.