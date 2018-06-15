Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Partiniz Teröristlerin Oyuncağı Haline Geldi"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Samimi ülkesini seven CHP'li arkadaşlara sesleniyorum: partinize sahip çıkın, partiniz teröristlerin oyuncağı haline geldi." dedi.

Yıldırım ilçesi Şinirevler Mahallesi seçim bürosunun açılışında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2013 yılı Mayıs ayında, ekonomik göstergeleri bakımından adeta 200 yıl sonra zirve yaptığını vurguladı.

Çavuşoğlu, 140 yıl sonra faizlerin en düşük düzeye gerilediğini belirterek, "Yıllar sonra bu ülkede enflasyon tek haneli rakamlara inmişti. 60 yıl sonra IMF'yi kapı dışarı etmiştik biz. Özgürleşiyorduk, bağımsızlaşıyorduk, yeniden ayağa kalkıyorduk. İşimize harcadığımız enerjiyle, şöyle bir etrafımıza bakarak bizim coğrafyada neler dönüyor diye bakmaya başlamıştık ki, koca koca uluslararası medya kuruluşları bir gün Taksim Meydanı'na canlı yayın araçlarını konuşlandırmışlar." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Gezi Parkı olaylarına değinen Çavuşoğlu, dertleri ağaç olmayanların, ülkeyi kaosa sürüklemek istediğini, ağaçların arkasına sığınarak Türkiye'de yakıp yıkmaya başladıklarını anımsattı.

Her türlü teröristlerin, radikal unsurların bir araya gelerek ülkeyi yangın yerine çevirmek istediğine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"CHP'li milletvekilleri o göstericilere cebinden para çıkarıp dağıtarak Tayyip Erdoğan'a küfrettiriyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanvekili, Ankara milletvekili Kızılay Meydanı'nda ağzını köpürterek bugün burada söyleyemeyeceğim galiz küfürleri polis kardeşlerimize güvenlik güçlerimize parmak sallayarak sarf ediyordu. Halbuki o milletvekili arkasına dönüp baksaydı, oralarda birileri Türk bayrağını yakıyordu. Bunlar Erdoğan düşmanlığından dolayı adeta Türkiye'yi feda etmeye hazır hale gelmişler, 'Erdoğan gitsin Türkiye'yi feda edelim, yeter ki Erdoğan gitsin.' Bu delilik halidir, çılgınlık halidir, akıl tutulmasıdır."

Çavuşoğlu, 6-7 Ekim Kobani olaylarına da değinerek, bugün PKK'nın yandaşı olan, onun siyasi görüşlerini temsil eden, PKK'nın temsilcisi olan HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın da altında imzasının olduğu bir parti kararıyla teröristleri sokağa davet ettiğini, bir günde 54 kişinin katledildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de bütün emperyalist güçlerin tankla, tüfekle, uçakla, helikopterle, makineli tüfeklerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmeye çalışıp ülkeyi teslim almaya yeltendiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kefenimi giydim de yola çıktım' diyerek ölüme meydan okuduğunu ve milleti sokağa çağırarak bu girişimi de akamete uğrattığını vurgulayan Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili de şunları kaydetti:

"Bugün karşımıza çıkarak bir gelecek vizyonu ortaya koyan var mı? Yok. Gelecekte gençlere ne yapacağını söyleyen var mı? Yok. 'Ben yerli otomobil projesini durduracağım' diyor. Ama beş kelime sonra Almanya'da ziyaret ettiği otomobil fabrikasına methiyeler diziyor. Bu zillet halidir. Kendindekini 'kapatacağım' deyip, başkasındakini översen, bu senin bu millete ait olmadığını, bu devlete, bu ülkeye ait olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Sen bu ülkeyi sevmiyorsun, sen bu ülkenin kalkınmasını istemiyorsun. Osmangazi köprüsünü yaptık, diyor ki 'Köprünün direkleri uzun oldu göçmen kuşların yolu değişti.' İnsan eşref-i mahlukattır, göçmen kuşlar yolunu bulur ama sen yolunu kaybetmişsin. Samimi ülkesini seven CHP'li arkadaşlara sesleniyorum; partinize sahip çıkın, partiniz teröristlerin oyuncağı haline geldi. Yeni bir döneme giriyoruz, biz bu ülkenin vatandaşlarına ufku gösteriyoruz, şahlanmayı gösteriyoruz, gençlerimize umut vadediyoruz. 146 projeyle yola çıkıyoruz. Seçim beyanlarımızı açıkladık şaha kalkıyoruz."