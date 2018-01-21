Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Operasyondaki Askerler İçin Dua Etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, " Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınırımızı korumak hem de Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve vatandaşlarla beraber Ulucami'de kılınan sabah namazının ardından Afrin'deki 'Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Mehmetçik için dua etti. Çavuşoğlu, namazın ardından yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlatmış oldu. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Bu harekat Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesi gereği Türkiye'nin meşru müdafaasını kullanmak üzere yaptığı bir harekattır. Aynı şekilde BM Güvenlik Konseyinin 1624, 2170, 2178 sayılı terörle mücadeleye ilişkin kararlarına ilişkin gerçekleştirdiği bir harekattır. Türkiye son birkaç yıldır güneyinde bir oldubittiye getirerek terör koridoru yapmak isteyenlere çeşitli şekillerde hem oradaki terör unsularına hem de gizli, açık destek veren devletlere göstermiştir. Bugün itibariyle bu harekatın amacı güneyimizdeki terör koridorunu etkisiz hale getirmek, onu imha etmektir. Bu hedefimizdir. Türkiye aynı zamanda NATO'nun güney sınırını muhafaza etmektedir. PKK/PYD, YPG ve türevleri unsurlar Afrin'de öbeklenmiş ve oradaki Türk, Kürt, Arap kardeşlerimize büyük baskı uygulamaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınırımızı korumak hem de Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir. Afrin'in Türkiye'ye dönük dağlarından daha öncesinden Türkiye'ye taciz atışları yapıldığını biliyoruz. Bu taciz ateşlerine Türkiye seyirci kalamazdı ve Afrin'i temizlemek suretiyle sınır şehirlerimizi menzil ve hedef olmaktan çıkarmayı da amaçlamaktadır. Türkiye bundan önceki süreçte Halepçe'de, Kuzey Irak'ta baskı gören kardeşlerimize kucağını açmıştır. Operasyon öncesinde Afrin'de yaşayan ve PKK/PYD,YPG baskısından kurtulmak için 370 bin kardeşimiz güvenli sığınak olarak buraya gelmiştir. Bizim bu aşamada millet olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız ve bu harekatın arkasında olmamız gerekmektedir" dedi.

Operasyonda dün itibariyle 72 uçağın terör örgütlerine ait 108 hedefi vurarak etkisiz hale getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bu harekat Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak bir harekat değildir. Türkiye ilk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Türkiye orada konuşlanan terör örgütlerini vurmaktadır. Ülkemizi bundan sonraki yıllara güvenli bir liman olarak bırakmak tek amacımız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyanın gözlerinin Bursa'ya çevrildiği bir günde buradan çok önemli mesajlar verecektir. Tüm Bursalı kardeşlerimizi Nilüfer'de bulunan Tofaş Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Türkiye'nin dört bir tarafında bütün insanlarımız, askerlerimiz için dua edildi. Bursa halkına çok teşekkür ediyorum, bütün camileri doldurdu ve askerimize duada bulundu" dedi.

Ulucami'yi dolduran yüzlerce kişi, imam tarafından okunan Fetih Suresi'nin ardından Türk askerinin operasyonda başarılı olması için dua etti. - BURSA