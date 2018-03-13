Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun Kabulü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 29,3 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu çok az bir rakam. Bizim hedefimiz iki ülke arasındaki ticaret hacmini 300 milyon dolara çıkarmaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan Bold ile Moğolistan Merkez Bankası Başkanı Bayartsaikhan Nadmid'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Türkiye ile Moğolistan arasındaki işbirliklerinin ele alındığı kabulde konuşan Çavuşoğlu, Ulanbatur'da 21 Mart'ta düzenlenecek Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katılacağını belirterek, bu toplantı öncesinde yapılan görüşmeyi önemli bulduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen noktada olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"2016'da ikili ticaret hacmimiz 29,3 milyon dolar seviyesinde. Bu da çok az bir rakam. Bizim hedefimiz iki ülke arasındaki ticaret hacmini 300 milyon dolara çıkarmaktır. Kanaatimce iki ülke arasındaki sanayici ve yatırımcıların birbirlerini çok iyi tanımıyor olmalarından kaynaklanan bir handikap var. Öncelikle iki ülkenin iş adamı ve yatırımcılarını bir araya getirerek karşılıklı fikir teatisinde bulunmalarına imkan sağlamamız lazım. Öte yandan ticaret hacmimiz bakımından ikinci handikap olarak da iki ülke arasındaki ulaşım sorununun ve uzaklıktan kaynaklandığını düşünüyorum."

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gerek yakın coğrafyada gerekse de uzak coğrafyada kalkınma iş birliğini yürüten önemli kurum olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, TİKA'nın şu ana kadar Moğolistan'da 500 proje yaptığını, bundan sonra yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha geniş bir potansiyele kavuşturmak için özellikle Türk Hava Yollarının (THY) bir talebinin bulunduğunu aktararak, "THY, buraya doğrudan uçak seferleri gerçekleştirmek istiyor ancak ne yazık ki bunu gerçekleştirmek noktasında Moğolistan tarafının atması gereken adımlar var." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türk Eximbank ile ilgili konuda da sürecin devam ettiğini belirterek, Moğolistan'daki toplantının iki ülke açısından yeni döneme kapı aralamasını temennisinde bulundu.

Moğolistan Merkez Bankası Başkanı Nadmid ise iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılması için karma ekonomik komisyon toplantının önemli olacağını kaydetti.