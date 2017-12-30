Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Kınama

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkelerine sığınan 8 darbeci askerden birine siyasi sığınma hakkı veren Yunanistan'ı kınadı.



Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'da 250 şehit vermiş Türkiye'ye karşı, terör örgütlerini tercih eden anlayışları esefle kınıyorum. FETÖ'cülere siyasi sığınma hakkı tanıyan Yunanistan'daki yetkililer önemli bir hususu göz ardı ediyorlar. Terör mevzuunda, 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' demenin bedeli büyük olur. FETÖ sadece 15 Temmuz ile Türkiye'ye kast eden bir örgüt değil, dünya genelinde ülkelerin dizaynı için kullanıma sokuldu. Salıverdikleri her FETÖ'cünün Yunan halkı ve Yunanistan için ne büyük bir tehlike olduğunun farkında değiller. Dost olarak bize şimdiden uyarmak düşer; ancak siyasi sığınma hakkı tanıyarak sergilenen tavır hiç dostça olmamıştır. Teröristlerin cirit attığı bir Yunanistan tablosunun kimseye faydası olmaz" ifadelerini kullandı.



Koruma altına alınan teröristlerin, Yunan devleti için büyük bir tehlike olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün salıverdiğiniz teröristler patlamaya hazır dinamit gibidir, patladığında ortada koruyacak bir ülkeniz kalmayabilir. 15 Temmuz'da milletimizin Cumhurbaşkanımızla beraber dik duruşu, Hükümetimizin kararlı mücadelesi ile bu örgüt bertaraf edildi ve süreç milletin zaferi ile neticelendi. Türkiye'de görülmekte olan dava dosyalarından, binlerce klasör delilden ders çıkarmayan ülkeler, büyük sıkıntı yaşar." - ANKARA