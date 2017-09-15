Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Myanmar'da 25 Ağustos'ta başlayan olaylar nedeniyle büyük bir endişe duyuyoruz ve kaygıyla takip ediyoruz"

- "Myanmar silahlı güçlerinin yapmış olduğunun aslında Rohingya müslümanlarını Myanmar'dan süpürerek konuyu kendilerinin çözmesinden ziyade uluslararası bir mesele ve Bangladeş'in bir sorunu haline getirmeye çalıştıklarını görüyoruz"



ANKARA - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Rohingya Konseyi Temsilcisi Hla Kyaw'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.