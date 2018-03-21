Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moğolistan Savunma Bakanı ile Görüştü
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Enkhbold ile 8. Dönem Protokolü’nü imzaladı.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Enkhbold ile 8. Dönem Protokolü'nü imzaladı.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun Moğolistan temasları sürüyor. Dün geldiği Moğolistan'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katılarak Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Enkhbold ile 8. Dönem Protokolü'nü imzaladı. - ULAN BATUR