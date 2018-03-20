Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Moğolistan'da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen hayvan yemi dağıtım törenine katıldı.

Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyaret programı kapsamında ülkenin başkenti Ulanbator'a geldi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun Moğolistan ziyaretine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora eşlik ediyor.

Moğolistan Yol ve Ulaşım Geliştirme Bakanı Jadamba Bat-Erdene ile bir araya gelen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, ikili ekonomik iş birliği imkanları ile tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlara ilişkin konuları ele aldı.

Çavuşoğlu, "Türkiye ile Moğolistan arasında hava köprüsü kurulması" gerektiğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türk Hava Yollarının (THY) doğrudan seferlerini başlatmasının hem turizm ve hem de yatırım bakımından karşılıklı büyük yararlar sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bat-Erdene ise özellikle TİKA'nın Moğolistan'daki faaliyetlerinden duyduğu minnettarlığı dile getirerek, dost ve kardeş Türkiye ile ilgili alanlarda iş birliğini güçlendirme isteklerini vurguladı.

Çavuşoğlu ile Bat-Erdene, görüşmelerinin ardından TİKA'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen 325 tonluk hayvan yemi dağıtım töreni için Cengiz Han Meydanı'na geçti.

Hayvan yemi yüklü insani yardım tırları, törenle ihtiyaç sahibi hayvan yetiştiricilerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

TİKA'nın faaliyetleri

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye ile dostane ve sıcak ilişkilere sahip Moğolistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti" dile getirdi.

"TİKA'nın şu ana kadar Moğolistan'a 43 milyon dolarlık proje yatırımı gerçekleştirdiği" bilgisini veren Çavuşoğlu, TİKA'nın yaklaşık 150 ülkede proje ve faaliyet yürüten bir kuruluş olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, TİKA'nın 58 ülkede 60 civarında koordinasyon ofisiyle hizmet verdiğini belirterek, "kalkınma yardımları açısından TİKA'nın dikkati çeken bir kuruluş olduğunu" kaydetti.

"TİKA'nın insani perspektifli bir yardım kuruluşu olarak hizmet verdiğini" ifade eden Çavuşoğlu, "TİKA gittiği ülkelerde hem beşeri hem de tabii kaynakların o ülkenin menfaatine kullanılmasının altyapısını hazırlama odaklı faaliyetlerde bulunur." dedi.

Çavuşoğlu, bu vesileyle Moğolistan ile ilişkilerin gelişme ivmesine devam edeceğine olan inancını sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yarın Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi toplantısının kapanışında bir konuşma yapacak.