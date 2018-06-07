Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Millet İttifakı Değil İhanet İttifakı"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hepsi bir araya gelmiş adlarına 'Millet İttifakı' diyorlar. Millet İttifakı değil, ihanet ittifakı. Hepsi beraber Selahattin Demirtaş'a ağlıyorlar. 'Çıksın da çıksın.' Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mustafakemalpaşa ilçesinde yaptırılan Katı Atık Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda her şeye rağmen 3,5 kat büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin parlamenter sistem ile patinaj yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ama artık kabuğumuzu kırdık, macun tüpten çıktı. Geriye dönüş yok. Ülke büyümeye devam ediyor. 24 Haziran'da bu milletin kıymetli oylarıyla yeni getirdiğimiz sistemi tatbik edecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir yandan yürütmenin başı olarak, diğer tarafta da TBMM yasama fonksiyonu sınırlı olarak işine, gücüne odaklanacak ve Türkiye büyümeye devam edecek." diye konuştu.

"Bundan sonra bir daha başlarını kaldıramayacaklar"

Çavuşoğlu, muhalefet partileri ve onların cumhurbaşkanı adaylarının, Türkiye'yi tekrardan eskiye döndürmeyi vadettiğini dile getirerek, "Kardeşim geriye niye dönüyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Geçmiş geçmişte kaldı. Milletimize geleceği gösterin, ufku gösterin. Gençlerimize değişimi dönüşümü gösterin, güç odağı olan Türkiye'yi gösterin. Bizim neyimiz eksik. Coğrafyamız deseniz buna müsait. İnsan kaynaklarımız buna müsait. Sadece çalışacağız, başaracağız." ifadelerini kullandı.

Ülkenin hak ettiği noktaya taşınması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Onun için bugün itibarıyla bu ülkenin ayaklarına pranga olan ne varsa bir taraftan FETÖ, bir taraftan PKK, PYD, YPG, diğer taraftan DHKP-C kararlı bir şekilde hepsine karşı güçlü bir mücadele örneği ortaya koyuyoruz. Bunların yurt içinde başını kaldıracak durumu kalmadı. Yurt içinde bunları adeta bitirdik, köküne kibrit suyu döküyoruz. Bundan sonra bir daha başlarını kaldıramayacaklar. Ama yetmez, bunları kaynağında kurutmak lazım. Kaynağında kurutacağız. Gerekirse Sincar'da, gerekirse Kandil'de Afrin'e gittiğimiz gibi oraya da gideceğiz. Bunların başını ezeceğiz."

"Bunların derdi ülke sevdası değil, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı"

Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl izansız bir yaklaşım? Böyle bir siyaset tasavvuru olabilir mi? O senin dediğin Metin Temel Paşa, 'Girmeyin' dediğiniz Afrin'de bütün teröristleri temizledi ve ülkemize tehdit ve risk olmaktan çıkardı. Bundan mı rahatsızsın? Söylediklerinle tamamen PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye mesaj veriyorsun. Onları cesaretlendiriyorsun. Ancak bunu PKK isteyebilir, söyleyebilir. Sen necisin, kimsin Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceksin. Sana ne oluyor? Bunların derdi ülke sevdası değil, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, milletiyle bütünleşmiş, kucaklaşmış ve milletiyle beraber büyüyen bir Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bunlara hayat alanı yok. Bunlar siyasette varlık gösteremiyorlar. Niçin? Çünkü samimiyet yok. Milleti tanımıyorlar."

"CHP gibi bir parti teröristlerin oyuncağı haline gelmiş"

"Millet İttifakı"na da değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsi bir araya gelmiş adlarına 'Millet İttifakı' diyorlar. Millet İttifakı değil, ihanet ittifakı. Hepsi beraber Selahattin Demirtaş'a ağlıyorlar. 'Çıksın da çıksın.' Böyle bir şey olabilir mi? Selahattin Demirtaş'ın dosyasının kapağını açıp baktın mı? Kandil'in partisi olan HDP'nin eşbaşkanıyken 6-7 Ekim Kobani olaylarında milleti sokağa davet eden ve o olaylar yaşandığı sırada 14 yaşındaki Yasin Börü'nün kafasının taşla ezildiği, dördüncü kattan aşağıya atıldığı, üzerinden dört defa araçla geçildiği bir süreçte bu suçların suç ortağı kim? Selahattin Demirtaş değil mi? Sen niye Kandil ağzıyla konuşuyorsun? Sen niye Selahattin Demirtaş'a ağlıyorsun? Bu milletle ne derdin var senin? Cumhurbaşkanı adayısın sen."

Çavuşoğlu, Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanlarının Selahattin Demirtaş'a ağladığını yineleyerek, "Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oluyor. Sonra gidiyor Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor, ondan sufle alıyor. Ne yapması gerektiğinin aklını o veriyor. Yazıklar olsun. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti teröristlerin oyuncağı haline gelmiş. Terör örgütlerinin oyuncağı haline gelmiş." görüşünü aktardı.

O partinin milletvekillerinin terörist cenazelerinde gözyaşı döktüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Bakıyorsun genel başkanı İstanbul'a FETÖ'cülerle kol kola yürüyor. Siz kimsiniz? Siz sömürge partisi misiniz? Siz sömürgeci misiniz? Türkiye'ye dönün, Türkiye'ye. Kendi coğrafyanıza, kendi bayrağınızın gölgesi altına dönün. Dışarıdan size sufle yapılanlarla hareket etmeyin. Türkiye'nin gerçeklerine bakın. Milletle aidiyet bağınızı güçlendirin. Milletle barışın, kucaklaşın." diye konuştu.

"Bunlar bu ülkeyi tanımıyorlar"

Çavuşoğlu, bir siyasi partinin seçim beyannamesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığını kapatmayı vadettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"TİKA'yı kapacaklarmış. TİKA bizim dünyadaki yüz akı kuruluşumuzdur. TİKA, nerede bir mazlum varsa, mağdur varsa onların gözünün yaşını silen, sırtını pek eden bir kuruluşumuzdur. Bu milletimizin gönül köprüsüdür, gülen yüzüdür. Bu millet sana bunu müsaade eder mi? TİKA, Moğolistan'da Orhun Abideleri'nin yollarını yapan, müzelerini gerçekleştiren bir kuruluştur. Tonyukuk Abideleri'ne geçip oraları tanzim eden, müzeler yapan bir kuruluştur. Afrika içlerine giderek oradaki halkın susuzluktan kırıldığı bir dönemde onlara kuyu açan bir kuruluştur. Mescid-i Aksa'nın Kubbet-üs-Sahra'sını yapan kuruluştur. Mescid-i Aksa'ya, Filistinlilerin yanına gittiği için mi rahatsız oluyorsun? Bunlar bu ülkeyi tanımıyorlar."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve vatandaşlar katıldı.