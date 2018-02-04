Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Mehmetçiğimiz gürül gürül gidiyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

"Allah'ın izniyle, milletimizin büyük desteğiyle, ordumuzun gücüyle onların tepesine biniyoruz"

"Birileri televizyon ekranlarından 'elimizde istihbarı kayıtlar yok, biz bunlara terörist diyemiyoruz' dese de PYD terör örgütüdür. PKK'dır, YPG'dir bunlar"

"Bir tek sivilin kılına zarar gelmemesi için her şeyi yaparız"

BURSA - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşarak, "Milletimizin iradesini de yere düşürmeyiz. Millet bize yürü kardeşim arkamızda biz varız diyor. Mehmetçiğimiz de yürüyor, gürül gürül gidiyor. Orayı kısa süre içerisinde inşallah planlandığı gibi temizleyecek ve Suriyeli 3.5 milyon kardeşimizin yeniden evine dönmesinin imkanını sağlayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Zonguldaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği birlik ve beraberlik programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "5 bin tır silah göndermek suretiyle PKK'nın bir kolu olduğunu bugün bütün dünyanın reddedemediği PYD, YPG'yi güneyimizden bir terör kuşağı oluşturmak suretiyle Ortadoğu ve Hicaz ile bizim bağımızı koparmak, daha sonrasında Türkiye'den parça koparmak ve daha sonrasında ülkemizin güvenliğini esaret altına almak için besledikleri terör örgütünün yaptıkları ortaya çıktı. Şimdi biz Allah'ın izniyle, milletimizin büyük desteğiyle, ordumuzun gücüyle onların tepesine biniyoruz. Allah'ın izniyle onları oradan temizleyeceğiz. Zeytin dalı harekatının amacı güney sınırımızda terör kuşağı oluşturulmasına engel olmaktır. Zeytin dalı harekatının amacı bu bölgeden Türkiye'ye sızan PKK'lı, PYD'li, YPG'li, DAEŞ'li teröristlerin eylem potansiyelini ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.

"16 yaşındaki Fatma kardeşimizi katledenler terörist değil de, nedir Allah aşkına"

Zeytin dalı harekatının amacıyla alakalı konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Zeytin dalı harekatının amacı 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizin yeniden kendi vatanlarına dönerek, kendi hayatlarına kaldıkları yerlerden devam etmelerini sağlamak içindir. Zeytin dalı harekatının nedeni o bölgeden yaklaşık 800 civarında roketin atıldığı Hatay, Kilis gibi illerimizin güvenliğini tesis altına almak içindir. Bugün karşımızda bulunan unsurlar çok net şekilde teröristtir, terör örgütleridir. Birileri televizyon ekranlarından 'elimizde istihbarı kayıtlar yok, biz bunlara terörist diyemiyoruz' dese de PYD terör örgütüdür. PKK'dır, YPG'dir bunlar. Siz kabul etseniz de böyledir, etmeseniz de böyledir. Hatay'da bir roketle uyurken uykusunda şahadet şerbetini içen 16 yaşındaki Fatma kardeşimizi katledenler terörist değil de, nedir Allah aşkına. Ülke için siyaset yapmak üzere yola çıkanların televizyon ekranlarına çıkarak kendilerine sorulan PYD bir terör örgütü diyormusunuz diye sorulduğunda, 'elimizde bir veri yok. İstihbarat kaydı yok. Bir şey diyemiyoruz' diyenlere yuh olsun. Mehmetçiğimiz bayrak için, vatan için, bizim çocuklarımızın emniyeti için, vatanın emniyeti için orada göğüs göğüsse çarpışırken, bunu içeriden siyasetçilerin bu şekilde söylemesi ihanettir."

"Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz"

"Biz teröristleri vurmaya başlayınca ses başka yerden geliyor" diye Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"PYD terör örgütü değildir diyen siyasetçiye soruyorum; bu operasyon başladığından itibaren bu operasyona karşı ses veren kim. Kandil, Bayın, Kalkan Nasıl oluyor da PYD terörist olmuyor, terör örgütü olmuyor. Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz. Yoksa AK Parti düşmanlığı bu ülkeye düşman yapacak kadar sizin gözünüzü kör mü etti. Yazıklar olsun. Millet her şeyi görüyor. Son günlerde askerimiz vurdukça kara propagandayı savunanlar oluyor. Özellikle PKK, PYD, YPG kaynaklı kara propaganda faaliyetleri yıllar öncesinin fotoğraflarını sosyal medyadan yaymak suretiyle güya bizim askerlerimiz sivilleri vuruyormuş. Bu yalan. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Biz sivilleri mağdur ve mazlum olanının yanına gider, yetimlerin başını okşar, diğerlerinin sırtını pek eder onlara yardım ederiz. Biz gittiğimiz yere hayat götürürüz, ihya götürürüz. Gittiğimiz yeri imha etmeyiz. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Bu milletin ecdadı hayvanlar için vakıf kurmuştur. Sivilleri nasıl katleder. Ama birileri bunun üzerinden Türkiye'nin haklı mücadelesini, haklı operasyonunu gölgelemeye çalışıyor. Biz bunlara fırsat vermeyiz. Orada sivillere olan hassasiyetimiz tamdır. Bir tek sivilin kılına zarar gelmemesi için her şeyi yaparız."

"Mehmetçiğimiz yürüyor, gürül gürül gidiyor"

Mehmetçiğin orada büyük bir kahramanlık mücadelesi verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Birilerinin bunun arkasından teşkilat yapması Mehmetçiğimiz sadece moral ve motivasyonunu bozar. Ama gücünden bir şey kaybettirmez. Mehmetçik Allah'ın izniyle gereğini yapar. Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini muhafaza etmektir amacımız. Beş bin tır silah o bölgeye neden getirilir. Bunun bir izahı var mı? Bunların birbirinden farkı yok, PYD'si, PKK'sı, DAEŞ'i Rakka'da birileri kortej eşliğinde DAEŞ'i kurtarmadı mı? Silahlarıyla onların oradan geçiş töreni yapmasına göz yummadı mı? Milletimiz gerçekten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz bize istikamet belirler, milletimizin çizdiği istikametten biz asla ayrılmayız. Milletimizin iradesini de yere düşürmeyiz. Millet bize yürü kardeşim arkamızda biz varız diyor. Mehmetçiğimiz de yürüyor, gürül gürül gidiyor. Orayı kısa süre içerisinde inşallah planlandığı gibi temizleyecek ve Suriyeli 3.5 milyon kardeşimizin yeniden evine dönmesinin imkanını sağlayacak" şeklinde konuştu.