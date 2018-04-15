Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Görüştü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Vakıf Şehir: Lefkoşa" projesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Hakan Çavuşoğlu, KKTC ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

KKTC'ye Türk cumhuriyeti mahiyeti kazandıran önemli eserlerin önünden geçerek farkındalık oluşturmak istendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "KKTC için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi. Bu projenin önemli kazanımları olacağını söyleyen Çavuşoğlu, KKTC ile kardeşlik ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Akıncı ise Lefkoşa'nın bir kültür şehri olduğunu ifade ederek özellikle beraber gezilen bölgelerin gerçekten kültürler sentezi olduğunu belirtti. Vakıfların Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığının tapu senetleri olduğunu vurgulayan Akıncı, "Özellikle bakıma muhtaç olanlarının bir an evvel restore ederek kazanılması son derece önemli" diye konuştu. - LEFKOŞA