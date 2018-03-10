Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Hakkari'den Ayrıldı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'den ayrıldı.

Sabah saatlerinde Hakkari'ye gelen Çavuşoğlu, ilk olarak AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışına katıldı. Hakan Çavuşoğlu, daha sonra beraberindeki Vali Cüneyit Orhan Toprak ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile esnafları ziyaret etti. Yoğun ilgisiyle karşılaşan Çavuşoğlu, esnafla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Hakkari Valiliğine geçti. Valilik binası önünde polis merasim mangasını selamlayan Çavuşoğlu, kurum amirleriyle de tek tek tokalaştı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçen Çavuşoğlu, burada bir süre Vali Cüneyit Orhan Toprak ile başbaşa görüşerek ilin sorunları hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu'na Vali Toprak tarafından bal ve kilim hediye edildi. Çavuşoğlu, helikopterle Hakkari'den ayrıldı. - HAKKARİ