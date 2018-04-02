Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (2)

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Eğer bugün Afrin'de isek kuzey Irak da dahil olmak üzere bu bölgeden Türkiye'ye tasallut edecek ne kadar terör unsuru varsa hepsini bertaraf etmek için kararlıyız, azimliyiz. Bunun da gerçeğini gösteriyoruz. Yurt içinde şu anda bunlara hiçbir alan kalmamıştır. Sayıları da çok azalmıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) bir toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Afrin operasyonu başarıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanımız da 'Yeni rotalar belirlenebilir.' diye açıklama yaptı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, Afrin'de tek bir sivilin bile burnunun kanamadığını, dünyada böyle bir operasyonu gerçekleştirebilecek başka bir silahlı kuvvetin olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, operasyonun amacının daha önce açıklandığını, özellikle bu bölgede bir koridor üzerinden Türkiye'yi kuşatma girişiminin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Güney koridoru üzerinden bir terör devleti buraya oluşturmak suretiyle Türkiye'nin hem Hicaz bölgesine olan ilgisini ve bağını koparmak hem de Türkiye'den bir parça koparmak için buradan gelecek teröristleri kullanmayı düşünüyorlardı. Şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada ortaya koyduğu liderlik vasfı neticesinde bunu bertaraf ettik. Öncelikle bölgede yaşayan vatandaşlarımıza Kilis ve Hatay'daki vatandaşlarımıza buradan gönderilecek roketler, füzeler, sızacak teröristler marifetiyle bütün Türkiye'de ortaya çıkabilecek eylem kapasitelerini ortadan kaldırmış olduk."

"Algı operasyonlarını anında yerle yeksan ettik"

Adeta soykırıma maruz kalan Afrinlilerin de teröristlerin hegemonyasından kurtarıldığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle Afrin harekatının yoğun bir şekilde devam ettiği süreçte terörist odakların sözcülüğünü yapan kimi basın kuruluşları, kimi sosyal mecradaki tetikçiler ve kimi Batı ülkesindeki medya mensupları, hatta yöneticiler Türkiye'nin tarihinden, geçmişinden, değerlerinden ve bu milletin ulvi duygularından bihaber olarak Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlama cüretini gösterdiler. Şükürler olsun gerek Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüz gerek Anadolu Ajansı gerek TRT gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla bu algı operasyonlarını anında yerle yeksan ettik. Daha önceden başka bölgelerde kullanılmış fotoğrafları Türk askerinin bir davranışıymış gibi göstermek isteyenlere bu işlerin gerçeğini ortaya koymak suretiyle yüzlerine çarptık."

"Bunlara rahat yüzü yok"

Çavuşoğlu, bölgeye ulaşan Türk askerinin sevinç gözyaşlarıyla karşılandığına işaret ederek, "Bu sabah Afrin'in kuzeyindeki Raco bölgesinde PYD ve PKK'lı teröristler tespit edilmişti. Onlara ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi veya gerçekleştirilmeye devam ediyor. Kısacası bunlar nereye giderse gitsinler, kime sığınırsa sığınsınlar, bundan sonra onlara dünyada rahat yüzü yok. PYD'li de PKK'lı da FETÖ de DEAŞ da olabilir. Bunlara rahat yüzü yok. Bunların sonuncusu etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek. Bu noktadaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız çok defa ifade ettiler." diye konuştu.

Türkiye için görülen risk ve tehditlerin ortadan kaldırılması noktasında çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bugün Afrin'de isek kuzey Irak da dahil olmak üzere bu bölgeden Türkiye'ye tasallut edecek ne kadar terör unsuru varsa hepsini bertaraf etmek için kararlıyız, azimliyiz. Bunun da gerçeğini gösteriyoruz. Yurt içinde şu anda bunlara hiçbir alan kalmamıştır. Sayıları da çok azalmıştır. Kış üslenmesinden çıkmalarına fırsat vermeden bulundukları mağaralarda bunları oraya giderek teslim oluyorlarsa teslim oluyorlar, olmuyorlarsa bertaraf oluyorlar. Dolayısıyla bunları yapmaya devam edeceğiz çünkü bölge halkı da bunu bizden istiyor. Ben birkaç hafta önce Hakkari'deydim. Hakkari'de karşımıza gelen insanlar 'Allah sizden razı olsun. Lütfen devam edin, durmayın. Bunların insafına bizi terk edemezsiniz. Ne olursunuz devletimizin bunlara karşı gücünü görmek istiyoruz.' diyorlar. Onlar da müsterih olsunlar. Hiçbir şekilde bundan geri adım atmayacağız."

"Haluk Pekşen'in söyledikleri bizi şaşırtmıyor"

Çavuşoğlu, "CHP Trabzon milletvekili yabancı yatırımcılara 'Türkiye'ye gelmeyin, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok.' çağrısında bulundu. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Haluk Pekşen'in söyledikleri bizi şaşırtmıyor. Daha önce de Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'daki bir dergiye verdiği röportajda 'Türkiye'de demokrasi yok, can güvenliği yok.' diyerek turistlerin gelmesine mani olmak için kasten bir ifadede bulunmuştur. Onun bir milletvekilinin bu ifadede bulunmasını yadsımamak lazım çünkü baş nereye giderse arkasından gelenler de oraya gider ama Türkiye'mize yazık ediyorlar. Türkiye tırnaklarını kazıyarak bir yere gelmeye çalışıyor. Milletimizin refahını ve standardını yükseltmeye çalışıyoruz ama içimizden bir ses hem de ana muhalefet partisi Türkiye'yi karalamak için bu kampanyanın içine giriyor. Yazık diyoruz, başka bir şey diyemeyiz. Bunları da CHP'li kardeşlerimiz görüyor. Ben eminim ki bu noktada gerekeni yapacaklardır çünkü CHP'nin yönetim kadrosu Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili bir kadro olmaktan çıkmıştır."

"Kendi başarısızlıklarını örtemeye matuf bir çaba"

Bir gazetecinin "Yunan bakanın Türkiye'ye yönelik açıklamaları olmuştu. Bununla ilgili gerilim son haftalarda artıyor. Diplomatik olarak gelişmeler ne yöndedir?" sorusunu ise Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:

"Yunanistan bizim komşumuz. Türkiye de çok güçlü bir ülke. Biz istiyoruz ki böyle güçlü bir komşu ülkeden daha fazla istifade etsin. Bu Yunanistan'a fayda sağlar Türkiye'ye de yararlı olur ama Yunanistan'daki son yıllarda başlayan ekonomik kriz siyasette de dengeleri değiştirdi. Yunanistan kendi ekonomik durumunu milletinin nazarından kaçırmak için onları böyle bir alana sevk etmek suretiyle kendi başarısızlıklarını örtemeye matuf bir çaba olarak görüyorum."

(Bitti)