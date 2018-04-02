Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (1)

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova operasyonuna ilişkin, "Kosova'da ortaya çıkan durum gerçekten Kosova'nın selameti ve geleceği açısından Türkiye'nin yapmış olduğu büyük bir iyiliktir. Kosovalı Başbakanın da diğer yetkililerin de bunu bu zaviyeden görmesinde ve yaklaşmasında fayda mülahaza ediyoruz. Dolayısıyla burada yapılan bu iş sadece teröristleri yakalayıp Türk adaletine teslim etmek değil, aynı zamanda Kosova'yı da büyük bir risk ve tehditten kurtarmaktır. Bunu zaman içinde daha iyi anlayacaklardır." dedi.

Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) bir toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Özellikle Türk istihbaratı ile Kosova istihbaratının başarılı operasyonuyla 6 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi. Ardından Kosova hükümetinin Kosova istihbarat yetkililerine görevden el çektirmesi hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesinin önemli bir hamle olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, FETÖ mensuplarının dünyanın neresinde olursa olsun peşlerinin bırakılmayacağını dile getirerek, "Bu terör örgütünün nerede bir mensubu, teröristi varsa nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, hangi inde bulunurlarsa bulunsunlar bunların dünyada peşini bırakmayacağız. Bu bir gerçek." diye konuştu.

Balkanlarda, örgütün etkinlik gösterdiği ülkelerin başında gelen Kosova'da bir süredir bu şekilde bir çalışma olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sonuç itibarıyla 6 terörist, yapılan ortak bir çalışma neticesinde yakalanarak teslim alındı. Sadece Balkanlar özelinde değil, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu teröristlerin mutlaka peşine düşüp, yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu teröristler, bu Fetullahçı Terör Örgütü evet Türkiye'de bir darbe girişimine kalkıştı, 251 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz var. Türkiye'de milletimizin göstermiş olduğu büyük bir dirençle bunda başarı sağlayamadılar ama bu terör organizasyonu sadece Türkiye'ye matuf olarak bu tip operasyonları gerçekleştirmek için kullanılacak bir terör örgütü değil. Aynı zamanda bir meczubun açıkçası tek başına yapacağı şey değil bunlar."

"Mücadelemiz geri adım atmadan devam ediyor"

FETÖ'nün arkasında başka bir aklın ve gücün olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu akıl nasıl Türkiye için 40 yıl süreyle sinsice bu ülkenin hücrelerine kadar sirayet etmiş, orada uyumaya bırakılmış ve günü geldiğinde harekete geçirilmişse aynı durum bugün varlık gösterdikleri ülkeler için de geçerlidir. Bu, Kosova için de geçerlidir. Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Moğolistan hatta Güney Amerika ülkeleri için de geçerlidir. Bunların eğitim kisvesi adı altında aynı şekilde hoşgörü adı altında devletin stratejik organlarının içine yerleşmek suretiyle bir ülkeyi felç etmek, gerektiğinde o ülkeyi teslim almak için harekete geçirilen bir organizma terör örgütü olduğunu artık biliyoruz. Bakın bu çabamız sadece Türkiye açısından değil bu teröristlerin bulunduğu ülkelerde de aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi aynen 17-25 Aralık'ta olduğu gibi aynı duruma düçar olacaklarını bildiğimiz için sadece Türkiye için değil, o ülkeler için de tehdit ve risk teşkil ettiğini bildiğimiz için bunu her platformda her ülkede anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Bugün bu mücadelemiz ciddi anlamda hiçbir şekilde geri adım atmadan devam ediyor."

"Okullarda mankurt yetiştiriyorlar"

Çavuşoğlu, geçen günlerde Moğolistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Yani Moğolistan'da bu teröristlerin varlık göstermesi, binlerce kilometre ötede bulunan bu teröristlerin Türkiye için risk ve tehdit düzeyi ile Moğolistan için olan tehdit ve riski mukayese bile kabul etmez. Orada bulunuyorlar, onlar riske, tehdide, tehlikeye daha yakın. Onlara onu anlattık." diye konuştu.

FETÖ tehlikesini ülkelere anlatmaya devam ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyoruz ki 'Bunlar akıllarını bir yere teslim etmiş mankurtlardır. Bunlar kendileri düşünen insanlar değillerdir. Bunlar kendilerine hangi talimat verilirse isterse eğitimci olsun, isterse bir başka meslek sahibi olsun bunlar o aklın kiraladıkları kişilerdir.' Dolayısıyla onlar için de bir tehdittir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün eğitim yuvası olarak gösterdikleri okulların içine girdiğimizde bu okulların karanlık bölgelerinde, arka odalarında bu işleri organize etmek için kurulmuş merkezleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar sadece görünen yüzüyle okul değildir. Bunlar aynı zamanda mankurt yetiştiren ve gerektiğinde kendilerine gelecek talimatla her şeyi yapabilecek gözü dönmüş teröristler yetiştiriyorlar."

"Bunu zaman içinde daha iyi anlayacaklar"

Çavuşoğlu, birçok ülkeden Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla FETÖ okullarının devrini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim bugün birçok ülkede bu devirler gerçekleşmiş oldu. Kosova'da da ortaya çıkan durum gerçekten Kosova'nın selameti ve geleceği açısından Türkiye'nin yapmış olduğu büyük bir iyiliktir. Kosovalı Başbakanın da diğer yetkililerin de bunu bu zaviyeden görmesinde ve yaklaşmasında fayda mülahaza ediyoruz. Dolayısıyla burada yapılan bu iş sadece teröristleri yakalayıp Türk adaletine teslim etmek değil, aynı zamanda Kosova'yı da büyük bir risk ve tehditten kurtarmaktır. Bunu zaman içinde daha iyi anlayacaklardır."

(Sürecek)