Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'dan 'Noel' Mesajı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Varlıklarıyla ülkemize zenginlik katan Hristiyan vatandaşlarımızın Noel yortusunu tebrik ediyorum. Günümüz dünyasında farklı din ve kültürlerin sevgi, barış ve kardeşlikle bir arada huzur içinde yaşaması son derece önemlidir" dedi.



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortuları dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımlayarak, "Varlıklarıyla ülkemize zenginlik katan Hristiyan vatandaşlarımızın Noel yortusunu tebrik ediyorum. Günümüz dünyasında farklı din ve kültürlerin sevgi, barış ve kardeşlikle bir arada huzur içinde yaşaması son derece önemlidir. Bu birlikteliğin simgesi olarak tüm dünyaya örnek olmuş ortak geçmişin mensupları olarak, insanlığın hayrına olan değerleri hep birlikte kucaklamalıyız. İnsanı temel alan, insanın yaşamını önemseyen her inancın mensuplarıyla, bu doğrultuda birlikte çaba göstermeye gayret etmekteyiz. Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim, Yaratandan ötürü' ifadesi tüm insanlığa bu birlikteliği en güzel şekilde öğütler. Dostluk içinde huzurla yaşanan bir dünyayı temennilerin ötesine taşımak için, daha fazla yardımlaşmak, daha fazla paylaşmak zorundayız. Kapısını çalan tüm mazlumlara din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin kucak açan Türkiye'nin insanlığın huzuru ve barışı için son derece kararlı olduğunu ifade etmek isterim. Tüm farklılıklarımızın bir zenginlik olduğu düşüncesinden hareketle Hristiyan vatandaşlarımızın kutladıkları Noel yortusunu tebrik ediyor, barışa ve tüm mazlumların aydınlık geleceğine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA