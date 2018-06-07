Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Bunlara Biz Ülke Teslim Edemeyiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyor. Neymiş efendim cezaevindeymiş, olmaması gerekiyormuş. 54 vatandaşımızın, 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi? Yasin Börü 14 yaşındayken başı taşla ezilerek dördüncü kattan aşağı atılarak üzerinden 4 defa arabayla geçilirken bu adam ya da siz neredeydiniz?" dedi.

Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir holdinge ait tesiste işçilerle sahur yapan Çavuşoğlu, programdaki konuşmasında, Türkiye'de yollardan, ulaşımdan sağlığa, eğitimden teknolojik altyapılara, sosyal hizmetlerden enerji sektörüne ve savunma sanayisine kadar birçok alanda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sının Türkiye'de hayata geçirildiğini ifade etti. Bunun bile başlı başına Türkiye'nin gelişimi noktasında insanı ve beşeri kaynakları kendini ortaya koyduğunda bu ülkeyi nereye taşıyacağını göstermesi bakımından önemli bir parametre olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de aynı büyüme hızıyla ve onu da katlayarak devam edebilmesi için istikrara, güvene ve yeni yatırımlara ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'yi şaha kaldıracak hazırlığımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, seçim beyannamelerinde 146 yeni projeyi hayata geçirme vaadinde bulunduklarını hatırlattı.

Beyannamede ağırlık verdikleri konulara değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyannamemizle beraber özellikle eğitim, teknolojik altyapının gelişmesi, gençlerimizin dijitalleşme çağına adapte olabilmesi için bütün verilerimizi ortaya koyduk ve dedik ki 'Bizim gençlerimiz bilgi üretsin, ürettiği bilgiyi ticarileştirsin, onu ihraç etsin, Türkiye'yi kalkındırsın.' Biz hazırlıklıyız, 24 Haziran'dan itibaren Türkiye'yi adeta şaha kaldıracak hazırlığımız halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bunu açıklayacağız. Rakiplerimiz ise geçmişe dönmeyi vadediyorlar. Hangi siyasetçi milletin karşısına çıkar da geçmişi vadeder? Bu gericilik değil midir? Geçmişi vadederek bu ülkeyi yeniden o kaos ortamına sürükleyecek, yeniden koalisyonlu yıllara sevk edecek bir anlayışın mensupları olarak millete bunu niye yapıyorsunuz?"

"İstikametimizi milletimizden aldık, millet ne derse onu yapacağız"

Çavuşoğlu, teröre karşı mücadelenin sürdüğüne dikkati çekerek, yurt içinde başını kaldıranın başını ezdiklerini, yurt dışında ise nerede inleri varsa oraya girerek gereğini yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Terörle mücadelede gereken neyse onun yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Biz istikametimizi milletimizden aldık, millet ne derse onu yapacağız. Milletimiz bize 'yürü' dedikçe teröristin de hainin de üstüne yürüyeceğiz, gerekirse ona bu dünyayı dar edeceğiz. Başka alternatifimiz yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik kampanya sürecine de değindi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyor. Neymiş efendim cezaevindeymiş, olmaması gerekiyormuş. 54 vatandaşımızın, 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi? Yasin Börü 14 yaşındayken başı taşla ezilerek dördüncü kattan aşağı atılarak üzerinden 4 defa arabayla geçilirken bu adam ya da siz neredeydiniz? Hepiniz beraber Selahattin Demirtaş'a ağlıyorsunuz. Herhalde Metin Temel Paşa'nın apoletlerini söküp Selahattin Demirtaş'a asacak değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlara kanmayın."

"Bunlara ülke teslim edemeyiz"

Rakiplerinin milletin karşısına sandık geldiği için şirinlik yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Bunların hepsi FETÖ'nün aklıyla devam ediyor. Teröristlerin cenazelerinde ağlayan milletvekilleri CHP'li. Adalet yürüyüşü adı altında İstanbul'a yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koluna giren adam FETÖ'cü. Sen seçim beyannamesi hazırlıyorsun, bir tane PKK, DHKP-C, FETÖ yok ama FETÖ'cülere karşı ilan edilmiş olağanüstü hali 20 Temmuz darbesi olarak adlandırıyorsun. Bunlara biz ülke teslim edemeyiz; açık ve net." diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra holding sahibi iş adamı Erol Akbaş, Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti.

Çavuşoğlu ve çalışanların birlikte fotoğraf çektirmesi, ardından dua edilmesiyle program sona erdi.