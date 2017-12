Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Artık Herkes Türkiye'nin Vicdani Hareket Ettiğini Anladı"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, artık herkesin Türkiye'nin vicdani hareket ettiğini, zulmün karşısında olduğunu ve ilkelerine göre yürüdüğünü ifade ederken, birilerinin bu durumda rahatsız olduğu için Türkiye'de taşeron kullandığını söyledi.



Killiler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği Mevlid-i Şerif ve anma programına ve Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Kongresine katılan Çavuşoğlu, Balkan coğrafyasının tarih boyunca acıların ve gözyaşının hakim olduğu bir coğrafya olduğunu dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Her türlü baskıya ve tehdide karşı baskıya boyun eğmeyerek Kudüs'le ilgili bir karar verildi. Keşke çok uzun yıllardan bu yana böyle dirayetli, dik duran, medeniyet tasavvuruna aşık her şeyi milleti için düşünen liderlerimiz daha çok olsaydı. Allah rahmet eylesin Özal, Bulgaristan'dan gelen o dönemdeki kardeşlerimize Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açtı. Her türlü mücadeleyi verdi" diye konuştu.



Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah'ın 33'ncü ölüm yıl dönümü olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bazı semboller vardır, üzerinden yıllar da geçse çok şey ifade eder. Türkan bebek sembolü, hadisesi Bulgaristan Türklüğünün en önemli sembollerinden bir tanesidir ama her mücadele bir eşik atlamaya vesile oluyor. Türkan bebekle yaşanan o mücadele daha sonraki mücadelelerin üstünü pekiştiren, altını dolduran o ruhu insanlara veren bir mücadele örneği olmuştur. Bu coğrafyada hiç kimsenin dinine, diline, rengine bakmaksızın insanı insan olduğu için seven ve farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışa sahibiz. Ecdadımız sadece insan için değil bazen bir hayvan için veyahut bir Müslüman için değil bazen bir Hristiyan için dahi bir vakıf kurmuş ve onların abad olması için bir kurumsal yapı teşekkül ettirmiş. Bizim ecdadımız böyle bir ecdat. Bugün 3,5 milyon Suriyeliyi kardeşimizi içimizde barındırmak suretiyle yine insanlığın gereğini yapıyoruz. Birileri dikenli tellerle onların kendi ülkelerine girişine mani olmak için her türlü engeli koyarken, Türkiye kapılarını sonuna kadar açtı. Açık kapı politikası uyguladı. Bu bizim tarihimiz, geleneğimiz, büyüklüğümüz. Biz bugüne kadar bir şey kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Kapımızı açtıkça mazlumun, mağdurun yanında oldukça emin olun ki güçleneceğiz" şeklinde konuştu.



"Bugün Birleşmiş Milletlerde ortaya çıkan durum esasen Türkiye'nin kendi ilkelerini ve prensiplerini şimdiye kadar gören, duyan ve yaşayan ülkelerin 'Türkiye vicdani hareket eder. Türkiye zulmün karşısındadır. Türkiye birilerine göre değil ilkelerine göre hareket eder' diyenlerin ortaya çıkardığı sonuç tablosu" diyen Çavuşoğlu, "128 ülke Kudüs kararına Türkiye'nin öncülüğünde, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dur dedi. Böyle bir şey daha önce yaşanmadı. Artık milletler de biliyor ki Türkiye isyan ediyorsa, haykırıyorsa, meydan okuyorsa orada var olan bir zulmü, mağduriyeti, haksızlığı ortadan kaldırmak içindir bu. Kendi menfaati ve davranışı için değildir. Bu ülkeler de devletler de biliyor. Onun için Türkiye bölgesinde güçlenmeye devam ediyor. Güçlenecek, büyüyecek. Çünkü biz haklıyız. Çünkü bizim kafamızın arkasında bir şey yok. Birilerinin elindekine göz dikmiş değiliz" dedi.



Çavuşoğlu, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Kongresinde yaptığı konuşmada ise "Özellikle Suriye'den gelip de barınan insanlara sağladığımız imkanları diline dolayanların bunun üzerinden siyaset yapanların sadece kendilerine değil, bu ecdadın geçmişine haksızlık yapmaktadır. Dünya'da yaşananları görüyorsunuz. Yıllardır zaten sineye çekmedik mi? Kapı eşiğinde beklemedik mi? Sen otur senin ne işin var bu işlerle denilmedi mi? Ama artık öyle değil. Türkiye artık dizlerinin üzerine doğru ayağa kalktı. Kendisinin bakış açısını rahatlıkla söyleyip uygulayabilecek kapasiteye ulaştı. Bazı şeyleri gözümüzde büyütmüşüz" diye konuştu.



Bugün dünyanın her bir tarafındaki mazlumlara yardım eli uzatırken, oradakilerin Türkler ve Recep Tayyip Erdoğan iyilikten başka bir şey istemiyordur diye düşündüğünü belirten Çavuşoğlu, "Bu iyiliklerimizin neticesinde bugün BM'de bu kararlar ortaya çıkıyor. Ama birileri bundan rahatsız oluyor. Birileri bunun için Türkiye'de taşeron da kullanıyor. Bunun da farkındayız. Adamın biri durmadan konuşuyor. Türkiye'nin mevcut durumu ve algısını değiştirmek için. Adeta bu ülkeye düşmanca tavırlar takınarak bunu yapıyor. Adı nemelazım söylemeye bile gerek yok. Ne zaman ağzını açsa yalan konuşuyor. Biz ne zaman PKK ile ilgili konuşsak onun lehine konuşuyor. Ne zaman FETÖ ile ilgili konuşsak onun lehine konuşuyor. Ne zaman Türkiye ile konuşsak ağzı dolaşıyor, düşmanlık ediyor" şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından Çavuşoğlu, BALGÖÇ 17. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak için salondan ayrıldı. - BURSA