Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Arakan'a Yapılan İnsani Yardımları Değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Zor koşullarda milletimizin selamını Arakanlı kardeşlerimize ileten TİKA görevlilerimizin gayretleri takdire şayandır. Nerede bir mağdur ve mazlum varsa onlarla olmaya çabalıyoruz" dedi.



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arakan'a ulaştırılan yardımların teslimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yardımlara ilişkin görseller paylaşan Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:



"Türkiye'nin gayretleriyle Arakan, Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımlar ulaştırıldı. TİKA'mız eliyle botlarla veya helikopterlerle dağıtılan 150 tonluk yardımlar pirinç ve kuru balıktan oluşuyor. Zor koşullarda milletimizin selamını Arakanlı kardeşlerimize ileten TİKA görevlilerimizin gayretleri takdire şayandır. Nerede bir mağdur ve mazlum varsa onlarla olmaya çabalıyoruz." - ANKARA