Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Son günlerde özellikle Afrin operasyonuyla ilgili olarak siviller üzerinden çok yoğun bir dezenformasyon faaliyetine girişildiğini görüyoruz. Sahada varlık gösteremeyen, kahramanlarımız karşısında kuyruğunu kıstırıp kaçan itler bu defa siviller üzerinden Türk askerini itham etmeye çalışıyorlar. Buna kimse inanmaz." dedi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Yerleşkesi'nde yapılacak olan Yeni Cami'nin temel atma törenine katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İslam şehirlerinin alameti farikasının camiler olduğunu söyledi.

Bursa'nın hem bir payitaht olması hem de birçok manevi önderi bağrında barındırması nedeniyle çok özellikli bir şehir olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ulucami'si, Emirsultan'ı, Yeşil Cami'si, Murat Hüdavendigar'ı ve daha birçok eseriyle medeniyetimizin bütün zenginliklerini sergileyen adeta bir açık hava müzesini andıran bir şehirdir Bursa. Bizler de şehrin yöneticileri, siyasetçileri olarak bu şehri daha da fazla güzelleştirmeye, gerçek özelliklerini gün yüzüne çıkarmak için her türlü fedakarlığı yapmaya, arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugün temelini atacakları camiye özellikle kamu kaynağı hiç aktarılmadan tamamen bütün Bursa'nın kendi hayırseverlerinin, gönül insanlarının çabasıyla, fedakarlığıyla inşa edileceğinden dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayarak, başta iş adamı Celal Sönmez olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Camilerin, birliğin, beraberliğin, dağınıklığın izale edildiği fotoğrafları yansıtan, gönüllerin birleştiği mekanlar olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Sadece ibadet etmek adına değil ama aynı zamanda ilim, irfan adına bulunan ve istifade edebileceğimiz mekanlar. Bizler imar etmek, yaşatmak için millet, devlet olarak gerçekten çok önemli roller üstlendik. Hem tarihte hem de bugünlerde." ifadesini kullandı.

"Birileri yakmak, yıkmak, öldürmek için şartlanmış"

Çavuşoğlu, imar etmeye, yapmaya çalışırken, karşılarında sadece yıkmaya, yakmaya, öldürmeye odaklanmış bir grup, güruh olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün çok medeni olarak addedilen kimi ülkelerin dahi bunları öldürmek üzere taşeron olarak kullandıklarını biliyoruz, görüyoruz. İşte bakın, burada bir tarihi bir cami inşa etmeye çalışırken, öbür tarafta 24 Ocak'ta biliyorsunuz 335 yıllık bir geçmişe sahip Çalık Camisi'nin kubbesine bir füze atılıyor ve ibadet etmekte olan iki sivil insanımız hayatını kaybediyor. 2015 yılında Sur içinde 500 yıllık Süleyman Paşa Kurşunlu Camisi sadece yakılıyor, hiçbir neden yok. Ben gittim gördüm, yakılıyor. Bildiğiniz yakmak. Başka hiçbir neden yok ama yakılıyor. Yani birileri yakmak, yıkmak, öldürmek için şartlanmış, birileri de bu şartlanmayı sağlayan, onları taşeron olarak kullanan bir güruh var. Ama emin olun ki haklı olan biziz."

"Biz mutlaka kazanacağız"

Yaşatmak, imar etmek için çaba sarf ettikleri müddetçe kazanacaklarından herkesin emin olmasını isteyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü niyetimiz halis. Son günlerde özellikle Afrin operasyonuyla ilgili siviller üzerinden çok yoğun bir dezenformasyon faaliyetine girişildiğini görüyoruz. Sahada varlık gösteremeyen, kahramanlarımız karşısında kuyruğunu kıstırıp kaçan itler bu defa siviller üzerinden Türk askerini itham etmeye çalışıyorlar. Buna kimse inanmaz. Çünkü niye? Bizim tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı. Çünkü biz her zaman kucaklayan, her zaman yaşatmaya çalışan bir medeniyetin mensuplarıyız. Ama ne olursa olsun biz bundan sonraki süreçte ülkemize uzanan bu kirli elleri kırmak için ah ettik. Kahramanlarımız çok güçlü bir mücadele gösteriyorlar. Her ne olursa olsun Türkiye kendi meşru müdafaa hakkını kullanıyor, sınır güvenliğini tahkim etmek için elinden geleni yapıyor. Her şeyden önemlisi mazlum, mağdur adeta soykırıma uğrayan, soykırıma muhatap kalan, çocukları ellerinden alınan, kadınları, kızları kaçırılarak ırzlarına geçirilen oradaki, Afrin'deki sivil kardeşlerimizin de bu mezalimden kurtulması için büyük bir mücadele sarf ediyoruz. Allah oradaki askerlerimizi muhafaza etsin, onların yardımcısı olsun. Ama biz mutlaka kazanacağız. Çünkü biz haktan, adaletten yola çıkıyoruz."

"Bu millet bunu kabul etmez"

Çavuşoğlu, hiçbir şey olmaksızın bunların yaşanmadığını dile getirdi. Oradan bine yakın füzenin hedef gözetilmeksizin Türkiye sınırlarının içine gönderildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok sivil insanımızı kaybettik. Hastaneye düştü. 15 yaşındaki bir çocuğumuz, kızımız uyurken yatak odasında şehadet şerbetini içti. Hangi sivilden bahsediyorsunuz? Ey batılı ülkeler bu sivil dezenformasyonlarına peşinen inanmaya kabir olan Batı ülkeleri, size sesleniyoruz; 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi burada biz bağrımızda bakıyoruz, besliyoruz. Siz ne yaptınız? Dikenli teller örerek, onların çocuklarına el koyarak, ziynet eşyalarına adeta zorbalıkla el koyarak onları kabul ettiniz. Kabul ettiklerinizin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor ama şimdi kalkıp bize haysiyet, şeref tellallığı yapmak suretiyle parmak sallıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bu millet bunu kabul etmez. Biz doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla devam edeceğiz. Allah'ın izniyle nasıl ki Fırat Kalkanı Harekatı'nda orayı temizlediysek, 138 bin civarında o bölgenin insanı Türkiye'den kalkıp yeniden memleketlerine gittiyse, Afrin'de de bunu gerçekleştireceğiz. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin vatanına, evini barkını orada bırakmak suretiyle sığındığı Türkiye'den orayı temizleyecek ve bu insanımızın yeniden yaşamlarına orada kaldıkları yerden devam etmelerine imkan sağlayacağız."

"Biz bunun gereğini yaparız"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 7 ay süreyle DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı münasebetiyle bir mücadele verdiğini, 3 binin üzerinde örgüt mensubunu etkisiz hale getirdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sivilin burnu kanamadı. Nitekim biz DEAŞ'a bu harekatı, operasyonu yaparken sivillerden bahseden var mıydı? Yoktu. Ne oldu da şimdi sivillerden bahsediyorsunuz? Terörist sizin teröristiniz olunca, taşeron sizin taşeronunuz olunca paniğe kapılıyorsunuz değil mi? Paniğe de kapılsanız, meydan da okusanız Türk milleti kendisine uzanan elleri kırar, Türk milleti vatanına, mukaddesatına, namusuna asla hiç kimseye yan gözle bile baktırmaz. Biz bunun gereğini yaparız."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile birlikte caminin temelini attı.