Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının sınır güvenliğini sağlamak, teröristlerin Türkiye'ye sızmasına mani olmak, oradaki terör unsurlarını temizleyerek Türkiye'ye bu bölgeden göç etmiş yaklaşık 370 bin Kürt'ün oraya dönerek kaldıkları yerden hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Mahallesi'nde yaptırılan Kaliteli Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında, Suriye'nin kuzey topraklarında adeta varlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaşın ortaya çıktığı tarihten itibaren terör örgütlerinin bölgede at koşturmaya başladığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin son yıllarda her platformda ve yapılan resmi temaslarda birçok vesileyle PYD, PKK ve YPG'nin aynı olduğunu anlattığını ancak "Mısır'daki sağır sultanın dahi duyduğu" bu uyarıları müttefiklerinin dikkate almadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri doğrultusunda 20 Ocak'ta Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu harekatın amacı sınır güvenliğimizi sağlamak, teröristlerin buradan Türkiye'nin içine sızmasına mani olmak, aynı şekilde oradaki terör unsurlarını temizlemek suretiyle Türkiye'ye bu bölgeden göç etmiş yaklaşık 370 bin Kürt kardeşimizin oraya dönerek kaldıkları yerden hayatlarını devam ettirmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra Irak sınırına kadar güneyimizdeki bütün sınır kuşağını teröristlerden arındırmak suretiyle misafir ettiğimiz 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin yeniden kendi topraklarına, evlerine, barklarına dönerek hayatlarını yaşamalarını sağlamak.

Bugün askerimiz, ordumuz orada çok ciddi bir mücadele ve gayret sarf ediyor. Harekat planlandığı çerçevede başarılı bir şekilde devam ediyor. Avrupa'da her olayda baş çıkaran PKK unsurlarının hiçbir şekilde itibar görmediğini görüyoruz. Türkiye bu adımı atmadan evvel diplomatik bütün enstrümanlarını kullandı. Bütün platformlarda haklı ve meşru durumunu ortaya koydu. Allah'ın izniyle şimdi de bölgede teröristlerin tepesine binmeye günbegün devam ediyor. Allah'ın izniyle bunları buradan bir şekilde temizleyecek."

"Bu adam bir operasyon aparatıdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin Afrin'e girmemesi gerektiğine" ilişkin sözlerini eleştiren Çavuşoğlu, bu düşüncenin Türkiye'nin menfaatine olmadığını, teröristlerin lehine olduğunu savundu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Türkiye Afrin'e girmesin' diye söylemek adeta Afrin'in etrafında bir savunma pozisyonu almak, tünellerde gizlenen teröristlerin söyleyemediklerini dile getirmek, güvenlik güçlerimizin sahada vermiş oldukları mücadeleye karşı gelerek burada bir psikolojik harekat merkezi oluşturmak demek. Bunu kabul etmek mümkün değil.

2011'de bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına geçen bu adam bir operasyon aparatıdır. Türkiye'nin içinde yabancı mihrakların bir aparat olarak kullandığı bir adamdır. Bu adam CHP'nin temsilcisi değildir. Bu adam iyi niyetli, vatanını ve milletini seven CHP'lilerin genel başkanı değildir. Bu adam teröristlerin yandaşıdır. Bu adam bu harekata karşı CHP'yi psikolojik harekat merkezine dönüştürmüş bir kişidir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Sizin ne hakkınız var askerimizin, güvenlik güçlerimizin, ordumuzun motivasyonunu bozmaya. Türkiye bundan sonraki yıllarda aynı tehlike ve risklerle karşı karşıya kalmamak özellikle sınır bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin daha güvenli bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmek için bu harekatı tamamlamakla mükelleftir."

"Türkiye gerekeni yapmak zorundadır"

Çavuşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Afrin merkezi, sivillerin çok olduğu bir bölge. O bölgede çatışmaların yoğunluğundan dolayı hem sivil hem de asker kaybının çok olacağını düşünüyoruz" sözlerini de eleştirerek bu ifadelerin Türkiye düşmanlarının yalanlarına destek vermek anlamına geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda mücadele ederken sivillerin kılına zarar gelmemesi için kılı kırk yardığını, Zeytin Dalı Harekatı'nda da aynı hassasiyeti gösterdiğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Konu PKK, PYD ve YPG olunca sivillerle ilgili endişe beyanında bulunuluyor? Biz artık gözümüzü açtık. Bu millet Türkiye'nin başına örülmek istenen tuzağın ne olduğunu gayet açık ve net olarak görüyor. Binlerce kilometre öteden gelerek bizim coğrafyamızda harita çalışması yapanların ve öldürmek için taşeron kullananların artık ne yapmak istediklerini biz biliyoruz. Türkiye burada hayatiyetini, milletiyle beraber huzurunu, barışını devam ettirecekse gerekeni yapmak zorundadır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye artık güçlü bir devlettir. Daha önceden göz yumulduğu, görmezden gelindiği gibi sınırların ötesinden gelen roketlere, füzelere karşı 'Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum' diyerek davranamaz. Türkiye devlet olmanın gereğini yerine getirerek bunları ininde bularak, ininde etkisiz hale getirerek bölgeyi steril hale getirmek zorundadır. Eğer bunu yapmazsa bundan sonraki yıllarda bundan daha ağır tehdit ve risklerle karşı karşıya kalmamız mukadderatımız olur."

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bazı milletvekilleri, partililer ve vatandaşların katıldığı törende konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

Çavuşoğlu, törenden önce Yıldırım ilçesindeki Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'ne giderek buradaki esnafı ziyaret etti. Ardından Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun 88 yaşında vefat eden babası Hamdi Azizoğlu'nun Ortabağlar Merkez Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.