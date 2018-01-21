Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,"Teröristlerin masumlara zulmetmesine duyarsız kalanların, Reyhanlı'ya atılan roketlerden sonra söyleyecek sözü bulunmuyor. İşte Türkiye bu canilere karşı harekete geçmiştir. Zulme rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Suriye'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket atılmasına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Teröristlerin masumlara zulmetmesine duyarsız kalanların Reyhanlı'ya atılan roketlerden sonra söyleyecek sözü bulunmuyor. İşte Türkiye bu canilere karşı harekete geçmiştir. Zulme rıza göstermeyeceğiz. Reyhanlı'daki kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Hala Zeytin Dalı Harekatı'nı anlamak istemeyenler, Mehmetçik'in aleyhine dezenformasyona girişenler Reyhanlı'da roketlerle yerleşim yerinde sivilleri hedef alanlara ne diyeceksiniz?" değerlendirmesinde bulundu.