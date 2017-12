Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 128 Ülke Kudüs Kararına Türkiye'nin Öncülüğünde 'Dur' Dedi

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "128 ülke Kudüs kararına Türkiye'nin öncülüğünde, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Dur' dedi. Böyle bir şey daha önce yaşanmadı" dedi.



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Killiler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Bursa'da düzenlediği 'Mevlid-i Şerif ve Anma Programı'na katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. BM'nin 'güvenli bölge' ilan ettiği yerde Srebrenitsa katliamı yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bugün o Birleşmiş Milletler'i hala niye tartışıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'mız, niye 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesini kullanıyor? Tüm bunlar, geçmişte yaşandı. Bilinen şeyler. Kişiye, bölgeye veya menfaate göre değişen bir yaklaşım oldu hep buralarda. Onun için bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Keşke çok uzun yıllardan bu yana böyle dirayetli, dik duran, medeniyet tasavvuruna aşık her şeyi milleti için düşünen liderlerimiz olsaydı" dedi.



Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah'ın 33'üncü ölüm yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bazı semboller vardır, üzerinden yıllar da geçse çok şey ifade eder. Türkan bebek sembolü, hadisesi Bulgaristan Türklüğünün en önemli sembollerinden bir tanesidir; ama her mücadele, bir eşik atlamaya vesile oluyor. Türkan bebekle yaşanan o mücadele, daha sonraki mücadelelerin üstünü pekiştiren, altını dolduran, o ruhu insanlara veren bir mücadele örneği olmuştur" diye konuştu.



'NE ZAMAN TÜRKİYE İLE İLGİLİ KONUŞSAK AĞZI DOLANIYOR'



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, buradaki programının ardından Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Kongresi'ne katıldı. Birilerinin, Türkiye'nin yaptığı iyiliklerden rahatsız olduğunu savunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Bugün dünyanın her tarafındaki mazlumlara yardım eli uzatırken oradakiler, 'Türkler ve Recep Tayyip Erdoğan iyilikten başka bir şey istemiyordur' diye düşünüyorlar. Bu iyiliklerimizin neticesinde bugün BM'de bu kararlar ortaya çıkıyor; ama birileri, bundan rahatsız oluyor. Birileri, bunun için Türkiye'de taşeron da kullanıyor. Bunun da farkındayız. Adamın biri, durmadan konuşuyor. Türkiye'nin mevcut durumu ve algısını değiştirmek için. Adeta bu ülkeye düşmanca tavırlar takınarak, bunu yapıyor. Adı neme lazım, söylemeye bile gerek yok. Ne zaman ağzını açsa yalan konuşuyor. Biz ne zaman PKK ile ilgili konuşsak onun lehine konuşuyor. Ne zaman FETÖ ile ilgili konuşsak onun lehine konuşuyor. Ne zaman Türkiye ile konuşsak ağzı dolaşıyor, düşmanlık ediyor."



- Bursa