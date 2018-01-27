Başbakan Yardımcısı Çavuşlu ile Adalet Bakanı Gül Kilis'te

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis'te taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın gerçekleştirdiği roketli saldırı sonrasında hasar gören Çalık Camisi'nde incelemelerini tamamlayan Çavuşoğlu ve Gül, aynı camide ibadet ettikleri sırada yaşamını yitiren terzi Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak için Aşıt Mahallesi'nde ayrı ayrı kurulan taziye çadırlarını ziyaret etti.

Aile fertlerine başsağlığı dileklerini ileten Çavuşoğlu ve Gül, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Suriye uyruklu Abdo Tabbak, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını anımsatarak, "Bana başsağlığı dilemeyin, ben şehit babasıyım, ne mutlu." dedi.

Türkiye'de çok iyi şartlarda olduklarını belirten Tabbak, "Burada çok rahatız. Allah buradaki herkesten razı olsun. Kardeş gibi bize yardım ediyorlar. Muzaffer amca ile oğlum hep namaza beraber giderlerdi. Bir gün benim oğlum onu alıp namaza giderlerdi, ertesi gün de o oğlumu götürürdü. Şimdi beraber şehit oldular." ifadesini kullandı.