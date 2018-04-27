Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'yi de durduramayacaksınız, Türkiye'nin lideri Recep Tayip Erdoğan'ı da durduramayacaksınız. Buna gücünüz, kudretiniz yetmeyecek." dedi.

Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin zarar görmesi için talimatla notunu düşürdüklerini, ülkenin ekonomisinin zarar görmesi için çeşitli ülkelerden açıklamalar yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin duruşunu, yürüyüşünü durduramayacaklarını ifade eden Bozdağ, şunları dile getirdi:

"Şimdi diyorlar ki 'Türkiye hızla kontrolden çıkıyor, gelişiyor, büyüyor, Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmamız lazım. Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak için Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmamız lazım. Onu durdurursak Türkiye'yi durdururuz.' diyorlar. Buradan şunu söylüyorum, Türkiye'yi de durduramayacaksınız, Türkiye'nin lideri Recep Tayip Erdoğan'ı da durduramayacaksınız. Buna gücünüz, kudretiniz yetmeyecek. Gezi hadiselerinde kaybettiniz. FETÖ taşeron örgütüyle yaptığınız bütün organizasyonlarda yenildiniz. Bütün seçimlerde bu millet Osmanlı tokadıyla sizi tokatladı. FETÖ ihanet çetesine yaptırdığınız darbe teşebbüsünde sizi de darbecilerinizi de bu millet ayaklarının altına aldı, çiğnedi. Bundan sonra bu memlekette size geçidi bu aziz millet vermez vermeyecektir de."

"Türkiye'de seçim güven içinde yapılır"

Bozdağ, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinerek, seçimlerden dolayı herkesin telaşa düştüğünü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 'Seçimi erteleyin' dediğini, ABD sözcüsünün 'Seçimden endişeliyiz' açıklaması yaptığını ifade etti.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yahu neden telaşa kapılıyorsunuz, biz Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçeceğiz. Amerika'nın cumhurbaşkanını, Almanya'nın, Fransa'nın, Avrupa Birliğinin cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz. Bizim seçimlerimizden size ne? Bakın işinize. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bugüne kadar Türkiye'nin yaptığı dürüst, şeffaf, güvenli seçimden daha iyisini dünyanın hangi demokrasisi yaptı. İşte Amerika görüyorsunuz, daha önceki seçimi mahkeme kararıyla karara bağladılar. Şimdi seçim yaptılar, 'Rusya seçime müdahale etti mi etmedi mi?' diye şu anda soruşturma var. Önce kendi seçimin üzerindeki şaibeleri bi kaldır ondan sonra Türkiye'ye bak. Türkiye'de seçim güvenliği üzerine kim tartışma yapıyorsa bilin ki kaybetmek için şimdiden malzeme hazırlayıp gerekçe uyduruyorlar. Yarın 'Niye kaybettiniz?' dendiğinde gerekçe uydurmak için bunu yapıyorlar. Türkiye'de seçim güven içinde yapılır."

YSK'nin kurulduğu günden bugüne yapılan bütün seçimlerin dürüstlük ilkesi içerisinde, gizlilik ve şeffaflıkla anayasa ile yasalara uygun olarak yapıldığını vurgulayan Bozdağ, Türkiye'de seçimin yargı eliyle yapıldığını, YSK'nin seçimi yönettiğini, her partinin sandık başında temsilcisi bulunduğunu anlattı.

Seçim yaklaştıkça Avrupa'dan, Amerika'dan milletin iradesine müdahalelerin artacağını dile getiren Bozdağ, "Biz onlara kulak asacak mıyız, onlara seçimlerimizin şekillenmesine müdahale edebilme cüretinde bulunmalarına imkan verecek miyiz? Vermeyeceğiz, bir dünya bir olsa Türk milleti eğilmez, bükülmez, inandığından vazgeçmez." diye konuştu.

Bozdağ, herkesin bir yola çıktığını, kendi adaylarının belli olduğunu, MHP'nin ve BBP'nin genel başkanlarının da bu adayı desteklediğini dile getirerek, "Milletin gözü önünde yasalara, anayasamıza uygun, şeffaf bir seçim ittifakı yaptık. Kimseyi aldatmıyoruz. Kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapmıyoruz. 'Bak bir şuradan gidiyoruz ama esas şuradan çakacağız.' demiyoruz. Biz ne yapacaksak açık açık millete söylüyoruz, dürüstçe, şeffaf, net yapıyoruz. İnandıklarımızla yola çıkıyoruz, inandığımız bir liderin arkasından gidiyoruz. Ama bakın muhalefetin adayı daha belli değil." ifadesini kullandı.

(Sürecek)